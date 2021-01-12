欠女友前夫電話費起衝突 持西瓜刀砍人判關2年10月

基隆地院近日審結，認定林男犯傷害罪，判處有期徒刑2年10月。 （記者吳昇儒攝）

2021/01/12 15:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子因積欠女友的陳姓前夫萬元電話費，兩人便於2018年12月底相約在林男住處討論還款事宜。但林、陳2人互有嫌隙，林男便準備西瓜刀防身。未料，兩人碰面後，陳男竟叫開車的潘姓友人作勢開車撞擊，驚嚇之餘，林男拿出預藏的西瓜刀砍殺陳男。基隆地院近日審結，認定林男犯傷害罪，判處有期徒刑2年10月。

檢警調查，林男現任女友為陳男前妻，兩人間因感情糾紛互有嫌隙，3年前12月24日，陳男打電話給林男，要求他支付積欠的1萬8千元電話費，兩人便約好當日晚間，到林男家中討論還款事宜。

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林男間接從line、臉書上得知，陳男曾多次表達對自己的不滿，擔心他會對自己不利，所以購買一把西瓜刀在家防身；當晚見面時，陳男就示意開車載他抵達的潘姓友人，作勢開車撞林男，氣得林男拿出西瓜刀反擊。

陳男見狀用手阻擋，導致雙手遭砍傷，另因來不及躲進車內，只能狼狽地在車外閃躲，最後背部又被砍傷，導致陳男友背部開放性傷口合併肌肉斷裂35公分，雙手有神經斷裂及肌腱斷裂等情形。

最後林男見陳男已經趴在地上，便不再攻擊，陳男見狀趕緊搭上友人車輛到醫院救治。檢察官偵訊後，認為林男涉犯殺人未遂罪，依法將他起訴。

法院審理時，林男向法官表示，自己並沒有殺人意圖，若有殺人意圖應該直接砍向被害人的頸動脈等要害，不會砍殺四肢及背部。

法官審理後則認為，林男與陳男並無仇隙，只因為電話費問題，被挑釁之下，就持刀將人砍傷，導致指骨截肢、喪失手部部分功能，事後雙方也未達成和解；考量林男犯後坦承犯行，且必須扶養小孩等因素，判處有期徒刑2年10月，全案仍可上訴。

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