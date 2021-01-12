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    退將羅文山違法收政治獻金、侵占捐款 輕判2年可免囚

    陸軍退役中將、前「中華黃埔四海同心會」會長羅文山。（資料照）

    陸軍退役中將、前「中華黃埔四海同心會」會長羅文山。（資料照）

    2021/01/12 14:01

    〔記者楊國文／台北報導〕陸軍退役中將、前「中華黃埔四海同心會」會長羅文山，在會長任內違法收受香港學者許智明3次及何姓民眾1次捐款，共838萬多元，並將其中100萬捐款加以侵占，匯入其郵局定期存款，一審依違反政治獻金法、業務侵占罪判刑2年半，高等法院認為羅雖否認犯行，但考量他已85歲、無前科，且長期服務軍旅，今改輕判2年徒刑，可易科罰金72萬元，838萬元的違法政治獻金應予沒收，仍可上訴。

    退役中將羅文山是於2007年3月至2014年12月擔任全國性政治團體「中華黃埔四海同心會」會長，並於2007年4月4日經監察院核准許可收受政治獻金。不過，依政治獻金法第7、8條等規定，政治團體不得收受香港居民贈政治獻金，且香港居民所捐贈的政治獻金屬於不得返還者，應於收受後2個月內繳交受理申報機關辦理繳庫。

    判決指出，羅文山明知上述政治獻金法相關規定，且許姓、何姓男子皆為香港居民，竟從2008年5月起，3度收受許男各100萬、50萬、50萬元港幣的政治獻金，總共200萬元港幣，另於2012年8月9日收受何男捐款13萬7500元港幣，約合新台幣838萬5千元。此外，羅文山於2011年3月將業務上持有的新台幣100萬元轉為其名下的郵局定期存款而予以侵占。

    羅文山雖否認犯罪，但依據相關金流、及羅承認知悉許姓、何姓為香港居民、證人證述、黃埔四海同心會會員大會手冊等證據，台北地院認定羅文山違反政治獻金法、業務侵占等罪犯行明確，判2年半徒刑。羅不服，上訴高等法院。

    高等法院審理認為，考量羅文山已85歲，年歲已高，患有心臟病、司法機關偵辦前即已返還侵占的100萬元給黃埔四海心會，其損失並非重大，加上違反政治獻金法的案件大多數判刑在6月以下，及考量羅長期貢獻軍旅，今撤銷一審判決，輕判為2年徒刑，可易科罰金72萬元，可上訴。

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