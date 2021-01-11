一家5口墜谷 醫師感謝救援人員：有你們，才讓我們一家人脫困！

林宗志感謝南投警、義消救援人員及車友協助聯絡救援事宜，「謝謝有你們，才讓我們一家人脫困！」 （記者丁偉杰攝）

2021/01/11 16:57

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志一家5口，昨參加車聚在南投墜谷獲救，林宗志雖然左腳輕微骨折，今天上午仍到院查房、開刀，下午打破沈默受訪表示，感謝南投警、義消救援人員及車友協助聯絡救援事宜，「謝謝有你們，才讓我們一家人脫困！」

42歲林宗志與大他2歲、同為聖馬爾定醫院家庭醫學科醫師妻子吳偉涵昨天帶3個小孩共5人，搭乘1輛600萬賓士休旅車GLS350到南投參加車聚，返程途中行經信義鄉烏士堀林道 連人帶車墜落深約100多公尺深谷，幸經當地消防人員歷經約5個半小時救援，5人奇蹟式平安獲救，林男輕微骨折未住院，其餘4人今天凌晨入住聖馬爾定醫院治療觀察。

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「不幸中的大幸，家人還能團聚！」林宗志回想事發經過說，之前曾走過這條林道，當時跟著車隊一起走，路很狹窄，車子排在中間，已經要回程，車速很慢，可能為了閃避樹枝之類的，記不起當時為何車子會滾下山谷，一時間天旋地轉。

林宗志說，乘客都有繫安全帶，車子跌落山谷後，家人都受了傷等待救援，幸好車友趕緊聯絡救援事宜，非常感謝南投警、義消救援人員的幫忙，謝謝有你們，才讓我們一家人脫困。

林宗志也透過媒體逐一感謝參與救援的人員，他說，待傷勢好些，日後將親自前往南投道謝。

聖馬爾定醫院主秘蔡有築說，林宗志醫師夫妻檔在醫院服務10年，感謝天主保佑，讓他們一家5口平安歸來，林宗志雖然腳傷，今早仍到院巡查、開刀，本著仁心仁術，相當盡責。

聖馬爾定醫院主秘蔡有築（右）說，林宗志醫師（左）雖然腳傷，今早仍到院巡查、開刀，本著仁心仁術，相當盡責。（記者丁偉杰攝）

林宗志左腳輕微骨折，今天上午仍到院查房、開刀。 （記者丁偉杰攝）

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