找「阿丁」合作炒股遭拒！ 「山水老師」糾眾砍人

「山水老師」李成祿率眾至「阿丁」陳賢保的道場砍人。（記者徐聖倫翻攝）

2021/01/11 11:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕知名股市炒手「山水老師」李成祿，央請同為股市炒手綽號「阿丁」的陳賢保合作炒股卻屢遭拒絕，今清晨5時許，李成祿帶著10多名惡煞前往陳賢保位於新北市中和遠東世紀廣場大樓的道場再次尋求合作又遭拒，李成祿等人亮出電擊棒、開山刀、棒球棍等武器，見到道場的人就砍，最終造成4人受傷，李成祿則還在逃。

據了解，陳賢保已65歲，前陣子李成祿數次來尋求合作機會，陳賢保以自己年事已高、已經退休為由，拒絕再次出山。沒想到今清晨李成祿竟糾眾前來，縱使武力威脅下，陳賢保還是果斷拒絕，嚥不下這口氣的李成祿等人遂在道場砍人。

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警方獲報出動快打部隊，但到場時李成祿等人已腳底抹油，只能先行將現場4名傷者送醫，並持續追兇。今上午10時許，警方又在陳賢保的道場內發現爆裂物，不排除與本起案件有關，防爆小組現已到場處理中。

據了解，李成祿在投顧界中頗具名氣，自稱「山水老師」，往年至中國發展，一度傳出在對岸遭槍決的謠言，後因李成祿公開露面破除。而在對岸發展不佳的李成祿，疑似是為了尋求東山再起的機會故找上退休多時的陳賢保相助，沒想到屢屢遭拒，因而種下禍因。

警方扣下開山刀、甩棍、球棒等武器。（記者徐聖倫翻攝）

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