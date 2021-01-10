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    首頁　>　社會

    北市去年公共工程職災死亡僅1人 創近5年新低

    勞動局平時會主動進行公共工程及社會住宅工程的專案檢查。（圖由北市勞動局提供）

    勞動局平時會主動進行公共工程及社會住宅工程的專案檢查。（圖由北市勞動局提供）

    2021/01/10 16:59

    〔記者蔡思培／台北報導〕營造業工程因為工作環境危險，常造成人員傷亡，台北市勞動局統計，2020年營造業死亡人數有10人，但僅1人因為公共工程死亡。勞動局長陳信瑜表示，公共工程是營造業領頭羊，應該帶頭示範，引領民間工程朝「零災害」方向邁進。

    勞動局統計，2016年營造業職業災害死亡人數6人，民間工程3人、公共工程3人；2017年9人，民間工程6人、公共工程3人；2018年10人，民間工程8人、公共工程2人；2019年13人，民間工程5人、公共工程8人；2020年10人，民間工程9人、公共工程1人。去年公共工程職業災害死亡人數僅有1人，是近5年新低，且比例占全營造業死亡人數（10人）的10％，占比也是近5年最低。

    陳信瑜表示，營造業高風險，極易發生重大職業災害，勞檢處也從「主動檢查」、「積極輔導」兩方面預防職災。勞動局平時會主動進行公共工程及社會住宅工程的專案檢查，並將高風險的職災工地列管，追蹤施工並查核缺失，加強監督職業安全管理，落實監造單位的安全衛生責任。勞檢處這幾年也辦理「深根職安4年計畫」，強化風險評估、推動自主管理認證、並運用遠端視訊監督工地職安，及辦理宣導會、教育訓練及工地觀摩等。

    陳信瑜說，勞動局未來會繼續盡力降低職業災害，並維護勞工生命安全健康，勞檢處、工程主辦機關、監造單位、施工單位也會共同致力減少職業災害。

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