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    高雄詐團車手拒捕遭警開2槍仍駕車逃 18歲嫌犯今落網

    高雄勇警逮車手遭反抗開2槍，詐團在逃嫌犯及收留他的友人今晚落網，警方攻堅汽車旅館逮2人。（民眾提供）

    高雄勇警逮車手遭反抗開2槍，詐團在逃嫌犯及收留他的友人今晚落網，警方攻堅汽車旅館逮2人。（民眾提供）

    2024/11/20 19:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區四平街昨（19日）晚傳出槍響，警方追捕詐騙車手時，因同夥監控車手的黃姓嫌犯，拒捕欲駕車逃逸，員警朝轎車左前輪連開2槍仍被逃走，警方發現黃男（18歲）逃逸後，將汽車棄置燕巢區瓊招路一處空地，並由友人吳男（21歲）開車接應至橋頭區鐵道北路汽車旅館，今（20日）下午攻堅逮捕2人，並在車上起獲K他命及K盤。

    三民一分局表示，今下午16時30分許循線在該汽車旅館強勢逮捕黃男及吳男，同時在車上起獲K他命及K盤，因黃男左小腿有受傷包紮，員警立即將黃男先行戒護就醫，黃男依刑法妨害公務、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，吳男則依刑法藏匿人犯罪嫌及毒品危害防制條例併案移送高雄地檢署偵辦。

    另黃男拒檢逃逸部分，涉違反道路交通管理處罰條例第60條第1項「汽車駕駛人拒絕停車接受稽查而逃逸」（處新台幣10000元以上及30000元以下罰鍰），無照駕駛部分，涉違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款「未領有駕駛執照駕駛小型車」（處新台幣6000元以上及24000元以下罰鍰），一併予以開單舉發。

    警方指出，前天接獲姜男（74歲）報案指遇到假投資股票詐騙，警方與姜男合作約出車手，雙方相約於昨晚在安邦休閒公園假意面交150萬元，員警事先在公園周邊埋伏，約莫晚間6點多，車手陳男（39歲）與被害人接洽並檢視款項時，員警一擁而上當場逮捕陳男。

    員警逮捕面交車手時，另發現一部轎車停放於公園旁四平街，疑為監控車手的同夥，欲上前攔查時，該車立即倒車後又向前欲衝撞員警，員警見情況急迫，立即朝左前輪射擊2發制止，可惜仍被加速逃逸，現場無人受傷。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    高雄勇警逮車手遭反抗開2槍，詐團在逃嫌犯及收留他的友人今晚落網，警方攻堅壓制。（民眾提供）

    高雄勇警逮車手遭反抗開2槍，詐團在逃嫌犯及收留他的友人今晚落網，警方攻堅壓制。（民眾提供）

    高雄勇警逮車手遭反抗開2槍，詐團在逃嫌犯及收留他的友人今晚落網。（民眾提供）

    高雄勇警逮車手遭反抗開2槍，詐團在逃嫌犯及收留他的友人今晚落網。（民眾提供）

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