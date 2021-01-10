女教師爆醫師前男友「愛約炮」 涉私德判拘役50日確定

高等法院考量陳女爆料的內容涉及鄭男私德，無關公益，且鄭男也不是公眾人物，因此判陳女拘役50日，可易科5萬元罰金確定。（資料照）

2021/01/10 11:56

〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓女教師與任職三軍總醫院的鄭姓醫師有感情糾葛，3年前她開記者會怒批鄭男「約炮、愛網路交友」，還提到她被當作「洩慾工具」，因而被鄭男提告加重誹謗；高等法院考量陳女爆料的內容涉及鄭男私德，無關公益，且鄭男也不是公眾人物，因此判陳女拘役50日，可易科5萬元罰金確定。

這起糾紛發生於2018年9月6日，陳女召開記者會爆料，自稱被鄭男當成洩慾的工具，她還上談話性節目，訴說她因鄭男未婚生子，連她坐月子時都還配合鄭男的性需求，鄭男卻不滿足，還上網交友約炮。

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當時媒體曾致電詢問鄭男的回應，鄭男則發聲明反咬陳女，指她早在18歲就生下孩子，自己被陳女欺騙感情；陳女不滿鄭男的說詞，控告鄭男妨害名譽，不過士林地院認為，鄭男與陳女曾交往，鄭男為了回應陳女在記者會爆料的內容，才揭露陳女有小孩，其目的是替自己辯護及保護名譽，因此判鄭男無罪。

事後鄭男不滿陳女召開記者會爆料2人之間的私事，也反控陳女加重誹謗；一審考量鄭男不是公眾人物，縱使鄭男有違反道德的疑慮，但事涉私德而與公共利益無關，認定陳女向媒體爆料鄭男的私德，已損及鄭男的名譽，因此判陳女拘役50日，陳女不服提起上訴，經高院駁回上訴而確定。

根據刑法310條誹謗罪規定，意圖散布於眾，散布文字指摘或傳送足以毀損他人名譽之事者，可處2年以下徒刑、拘役或1千元以下罰金。不過若能證明所述內容為真，則不罰，但如涉及私德而與公共利益無關，仍會成罪。

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