抓酒駕未扣車還收2萬保證金 高雄員警遭送辦

林園分局將自家員警函送法辦。（資料照）

2021/01/09 13:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市林園分局港埔派出所徐姓警員，今年元旦查獲洪姓男子酒駕，酒測值0.2毫克，卻未依法當場扣車，還收取2萬元「保證金」，有違反貪污治罪條例違背職務受賄罪之嫌，港埔所長發現後通報調查，警方將徐員函送法辦。

警方指出，洪男於元旦晚間約7點20分，騎機車到港埔所領取司法文書，值班員警聞到酒味，通知備勤的徐員對洪男酒測，酒精值0.2毫克，依法必須開罰單及扣車。

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但因為上下班必須用車，又擔心家人知道，洪男對徐員苦苦哀求，拜託不要扣車。

雖然當時港埔所另有其他員警，但徐員與洪男在辦公室一隅，其他員警沒有聽到雙方的對話。

最後徐員在工作登記簿及罰單註明「扣車」，並趁同事不注意時，讓洪男騎機車離開，1個多小時後，徐員也外出，疑似去收取2萬元「保證金」。

事後洪男前去監理所繳納罰款，於1月4日到港埔所找徐員，徐員剛好休假不在。

洪男對值班員警說明來意，並出示繳納罰款收據，強調要向徐員領回2萬元「保證金」，值班員警聽了一頭霧水，通知所長呈報督察組調查。

林園分局督察組發現，洪男酒測值超過0.15毫克，必須當場扣車，等繳納罰款後，才能發還機車。

雖然徐員當場開罰單，並在工作登記簿及罰單註明「扣車」，實際卻沒有，還讓洪男騎走機車，更收取2萬元「保證金」，有違反貪污治罪條例違背職務受賄罪之嫌，將他函送法辦。

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