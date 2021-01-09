2天7件 天冷桃園2人猝死

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桃園市今天氣溫仍偏低約在攝氏10度左右，上午再度傳出2人猝死意外，示意圖。（資料照）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市今天氣溫仍偏低約在攝氏10度左右，上午再度傳出2人猝死意外，分別是桃園區41歲翁姓男子、中壢區76歲老婦，消防局統計，7日至今已有7人疑因天冷猝死，其中年紀最長的81歲、年紀最輕僅41歲。
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