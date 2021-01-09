買不到實名制口罩！阿伯大鬧藥妝店 正妹理論遭動粗

1名阿伯在藥妝店買不到實名制口罩，大鬧櫃台，正妹上前理論遭阿伯動手猛推。（圖由我是永和人網友提供）

2021/01/09 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕新北市永和區當地8日晚間發生1起衝突事件，1名阿伯在1間藥妝店買不到實名制口罩，竟大鬧結帳櫃台，引發大量排隊結帳的消費者不滿，阿伯連番「教訓」排隊的民眾，還動手推了1名正妹，聽到人家要報警趕緊落跑。

民眾將影片上傳至臉書社團「我是永和人」，該間藥妝店內有許多排隊等待結帳的消費者，但由於結帳櫃台遭阿伯霸佔，且阿伯在消費場所還沒有配戴口罩，因此眾人皆與他保持安全社交距離。

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有年輕人不滿阿伯長時間霸佔結帳櫃台，出言制止反遭阿伯大聲喝斥，1名正妹甚至因此遭到阿伯出手用力一推，往後一個踉蹌險些跌倒，遭到暴力舉動令她氣得當場飆出國罵，也揚言報警。

阿伯聽聞對方報警，忽然和店方講起道理，稱是店家沒有把口罩供應狀況交代清楚，最後轉身要走，立刻被遭到動粗的正妹質疑「想落跑啊！」但阿伯還是離開現場。

影片在網路曝光後，立刻引發廣大網友怒火，許多人留言痛罵「很有事的老人家！」、「告下去，別姑息」、「請警察來處理，喜歡鬧，請到警察局鬧」、「這種人已經崩潰一年了還沒好」、「他不知道實名制要去藥局買嗎？ 到底為難店員什麼！」、「這種人太惡劣了吧？」也有網友提醒，依照規定，在八大類場所沒配戴口罩可處3000元以上1.5萬元以下罰鍰。

阿伯大鬧結帳櫃台導致許多消費者無法結帳。（圖由我是永和人網友提供）

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