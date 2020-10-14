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    首頁　>　生活

    口罩全面徵用提早結束 明天就能自由購買

    指揮中心今天宣布，口罩全面徵用提早結束、明天（15日）起恢復定額徵用，民眾開始可在市面上自由買到國產醫用口罩。（資料照）

    指揮中心今天宣布，口罩全面徵用提早結束、明天（15日）起恢復定額徵用，民眾開始可在市面上自由買到國產醫用口罩。（資料照）

    2020/10/14 14:24

    〔記者吳亮儀／台北報導〕之前發生黑心口罩廠商混用中國製口罩，中央流行疫情指揮中心宣布恢復全面徵用國產醫用口罩；指揮中心今天宣布，提早結束全徵用、明天（15日）起恢復定額徵用，民眾開始可在市面上自由買到國產醫用口罩。

    指揮中心要求從上月26日起，國產平面式醫用口罩，須逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，並於9月17日至10月31日期間全面徵用雙鋼印口罩，供應實名制通路銷售。

    不過指揮中心宣布，由於口罩產能已充足可供應實名制通路銷售所需，再加上進口口罩管理措施已建立且已有執行成效，因此雙鋼印口罩全面徵用提前於10月15日起恢復定額徵用，其餘產能供應自由市場滿足民眾需求，未來實名制將檢討運作模式，符合防疫需求。

    指揮中心進一步說明，因目前徵用口罩除已經可以因應實名制需求外，庫存數量也相當充裕，為有效調節口罩戰備庫存數量，並兼顧口罩廠商到自由市場販售需求等，因此將口罩全面徵用恢復為定額徵用時間提早。

    口罩實名制自今年2月6日實施至今已逾7個月，指揮中心表示，目前口罩徵用與實名制運作機制已臻成熟，將研議常態化運作模式，在疫情需要時於能最短時間啟動運作，以及時因應疫情防疫需求。

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