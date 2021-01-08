國家隊「麥迪康」涉違法生產口罩 大量流入市面所得難以估計

檢調人員進入廠區搜索，查扣口罩。（記者林敬倫翻攝）

2021/01/08 17:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣五結鄉利澤工業區的外資醫材廠麥迪康公司，在這次疫情期間，是口罩國家隊的一員；不過，有廠內員工透露，昨天公司內部遭檢調搜索，朱姓負責人等5、6名主管被帶走；檢調查出，麥迪康公司疑似涉及未合法登記私設口罩產線，違反藥事法才會被搜索，朱姓負責人訊後50萬元交保，大量違法口罩流入市面，所得難以估計。

員工表示，昨天公司突然來了5、6部車，檢調人員下車後立即進行搜索，帶走很多公司資料，並查扣廠內口罩，由於動作很大，讓內部員工議論紛紛，相當害怕。

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據了解，麥迪康疑似涉及私造口罩，原本登記在A廠製造口罩，卻私自在B廠私設2條產線，擴大生產口罩，沒有經過合法登記，違反藥事法規定，檢調共帶回麥迪康朱姓負責人等5、6名主管。

據了解，麥迪康廠區的口罩產線共10幾條，這次被查出的違法產線共2條、6部機台，於去年3月設置，主要用於生產內銷用的口罩，確定違法的口罩都已流入市面，數量龐大，違法所得難以估計。

地檢署表示，本案昨日由檢察官指揮宜蘭縣調查站至香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司搜索，並會同衛生福利部食品藥物管理署及宜蘭縣政府衛生局人員聯合稽查。

檢調查獲該公司某廠房涉嫌私設生產線，違法製造醫療口罩及滅菌袋，並當場查扣一級成人一般醫療口罩159萬6400片、一級兒童一般醫療口罩17萬100片、二級外科成人醫療口罩14萬4000片及一級滅菌袋446捲等醫療器材及相關訂單、產銷資料等證據。

食品藥物管理署稽查人員當場勒令該私設廠址禁止繼續生產醫療器材，案經檢察官訊問被告即該公司朱姓負責人及有關證人後，並核對現場情形及相關扣案資料，認定朱姓負責人違反藥事法嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知50萬元交保；記者致電麥迪康，人員僅回覆對案情不清楚，無人可回覆，即掛斷電話。

檢調人員進入廠區搜索，查扣口罩。（記者林敬倫翻攝）

宜蘭縣五結鄉利澤工業區的外資醫材廠麥迪康公司，因私設口罩產線被檢調搜索，朱姓負責人50萬元交保。（記者林敬倫攝）

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