台南YMCA泳池一氧化碳集體中毒 19人均已清醒

消防人員與民眾搶救一氧化碳中毒的大小傷患。（記者王俊忠翻攝）

2021/01/07 19:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區公園路YMCA會館的地下游泳池，今天下午5點許驚傳一氧化碳外洩集體中毒案，消防局統計共有12位小孩與7位大人身體不適，部分有嘔吐甚至意識不清症狀，分別送醫後，大多數恢復清醒，僅有1位送到新樓醫院的5歲王姓男童意識不清，在加護病房救治，但到傍晚6點多，王姓男童已恢復意識。

案發後，南市消防局啟動大量傷患救治系統，先後將身體不適的12位小孩與7位大人分別送到地方多家醫院急救。消防局統計到傍晚6點許，其中18人已恢復清醒，尚有1位五歲男童仍意識不清，但到6點多也轉為清醒。

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消防局第6大隊及轄區分隊抵達現場，使用氣體偵測器測出一氧化碳濃度高達數百PPM，確保現場安全後立即啟動大量傷病患機制搶救人員，同時通報衛生局、教育局等單位；現場依檢傷分類進行緊急醫療處置，並由救護車送往新樓醫院、安南醫院、奇美醫院及成大醫院等就醫。消防局長李明峯表示，消防局現場確認為使用瓦斯燃燒鍋爐，現場通風不良造成燃燒不完全，一氧化碳濃度飆高造成大人小孩集體中毒。

市長黃偉哲呼籲，不論是使用燃氣熱水器或者鍋爐，燃氣來源不論是天然氣還是瓦斯桶，「保持通風｣是最重要的。中央氣象局預報，1月 7日寒流南下，8日、9日持續受寒流影響，預計週五至週六清晨是這波冷空氣最強的時候，請台南市民燃氣設備務必保持與戶外通風。

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