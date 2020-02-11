「一人洗澡，全家頭昏」台中一氧化碳中毒5人送醫

消防員發現熱水器設於陽台，但陽台卻加裝窗戶。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-11 20:50:53

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市南區今天傍晚發生全家人一氧化碳中毒案，16歲陳姓高中生返家後，於住處洗熱水澡，不料，他洗澡結束，剛走出浴室，各80歲的阿公、阿嬤，還有爸爸與媽媽卻都頭昏，連陳生自己都覺得腦袋昏沉，陳父向消防局報案時，還不瞭解為何兒子洗澡，長輩全頭昏，消防局救護員卻立刻懷疑是一氧化碳中毒，立刻用氣體偵測器偵測，一氧化碳濃度達464ppm，5人送醫無生命危險，但阿嬤中毒症狀比較嚴重，意識不清需住院觀察。

中市消防局於晚間6時許接獲報案，馳抵時發現，5人有頭昏症狀，救護人員發現，他們使用早已淘汰的CF熱水器（半密閉式自然排氣熱水器），熱水器設置於陽台，但陽台卻加裝玻璃窗，玻璃窗又有紗網，因此導致熱水器燃燒不完全，產生一氧化碳。

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救護人員抵達時，陳父似乎不知家人是一氧化碳中毒，他們告訴救護人員，16歲讀高中的兒子回家，洗熱水澡之後，長輩就出現頭昏症狀，連陳生自己都感覺昏沉，救護員立即開啟門窗，並協調消防局加派救護車送醫。

救護人員在現場測得一氧化碳濃度464ppm，依據研究，在一氧化碳濃度達200ppm環境中，2至3小時會有輕微頭痛，在400ppm環境中2.5小時至3.5小時，會有頭痛加劇症狀，800ppm環境中45分鐘會反胃、抽筋，在1600ppm環境20分鐘會頭痛暈眩，2小時死亡，送醫5人的生命跡象穩定，僅阿嬤意識模糊，中毒症狀比較嚴重。

救護人員測得現場一氧化碳濃度達464ppm。（記者張瑞楨翻攝）

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