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    大肚山莊租約過期 11名性侵犯發生逾期續住窘況

    台中監獄附設培德醫院的2樓為大肚山莊，治療性侵犯，租約已於去年底到期。（資料照）

    台中監獄附設培德醫院的2樓為大肚山莊，治療性侵犯，租約已於去年底到期。（資料照）

    2021/01/07 15:24

    〔記者吳政峰／台北報導〕被依「性侵害犯罪防治法」強制治療的性侵犯，目前全安置在台中監獄內的大肚山莊，共有11人，但租約到已於去年底到期，主管機關衛福部卻遲未尋覓到適合處所，以至於發生逾期續住的窘況，再加上大法官第799號解釋要求治療處所不能設在監獄內，這11人的未來茫茫渺渺。

    接受強制治療的性侵犯共有兩種，第一種是依「刑法」規定，刑後接續接受強制治療；第二種是依照「性侵害犯罪防治法」規定，已經服完刑賦歸社會，但經過評估仍有高度再犯可能性，被裁定接受強制治療。

    這兩種人雖然都關在台中監獄的同一棟建築物，但第一種人屬於法務部矯正署列管，由培德醫院治療，住在1樓，沒有租約問題；第二種人則是衛福部委託草屯療養院辦理，承租2樓，稱為「大肚山莊」。

    「大肚山莊」與台中監獄的租約已於去年12月31日到期，理應搬到別的處所，衛福部雖有27間所屬醫院，但至今找不到適合院所安置，以至於這11人目前逾期住在大肚山莊內。

    去年12月31日做成的799號解釋更指出，接受強制治療的性侵犯屬於病患，不應以治療之名行監禁之實，要求主管機關限期把培德醫院的58人及大肚山莊的11人移出台中監獄，安置在適合處所，使得這11人的處境更為茫然。

    且大肚山莊的硬體設備屬於病房式設計，可自由在2樓走動，培德醫院則設計成單人病房，只能鎖在病房內活動，等同監禁。因此，若大肚山莊搬出去，培德醫院就可承接其原設備，讓原本住在1樓的58人獲得更人道的環境空間，但大肚山莊遲未尋覓到其他適合處所，連帶使得培德醫院的人無法獲得更好的處遇，雙方關係尷尬。

    依照799號解釋意旨，衛福部已在監獄外尋找合適處所安置接受治療的性侵犯，法務部亦然，是否將與正在規劃的「司法精神病院（精神病犯）」合併，相關機關正在評估中。

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