女先勒死紅貴賓再輕生獲救 違動保法判緩刑

台北地院依動保法「任意宰殺動物」罪，將孫女判刑3月，緩刑2年並交付保護管束，判決確定後定期至醫院就診治療2年。可上訴。示意圖，與本案無關。（資料照）

2021/01/07 12:36

〔記者張文川／台北報導〕台北市孫姓女子因妄想有人要謀殺她和寵物紅色貴賓犬，她不願被殺，但又捨不得貴賓狗，因此先勒死狗狗，自己再輕生，家人發現送醫救回一命；但孫女任意殺害動物，違反動物保護法，北市動保處送辦起訴；台北地院依動保法「任意宰殺動物」罪，將孫女判刑3月，緩刑2年並交付保護管束，判決確定後定期至醫院精神科就診治療2年。可上訴。

判決指出，孫女2018年9月下旬某日出現妄想，懷疑有人要謀殺她和紅貴賓，她先用狗繩勒死紅貴賓，自己再輕生，母親及時返家發現，送醫急救後無礙。但到場警察發現貴賓狗被勒斃，通報北市動保處，孫女承認親手勒死愛犬，動保處調查後認定她違反動保法，函送北檢偵辦起訴。

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孫女供稱，案發那段時間因與網友有感情糾葛而遭跟蹤、恐嚇，她內心極為恐慌焦慮，案發當天病況嚴重，一直感覺有人會破門而入，要用火燒、殺她們全家和小狗，她捨不得與小狗分離，就想帶小狗一起走。

法官委託台北榮總進行心理衡鑑，鑑定認為孫女長期罹患雙重精神疾症，案發時妄想症狀加重，令孫女感到痛苦，日子過不下去而萌生輕生念頭，擔心自己離世後，小狗恐因傷心難過而過得不好，不如一起離開，而決意殺狗。法官因此認為她殺狗時的行為辨識能力顯著降低，減輕其刑。

北院審酌孫女因病而殺狗的動機情有可原，但小狗法律上雖是她的財產，終究是一條生命，不容飼主任意處置性命，她僅因「為謀同死」而忽視小狗生命的價值，仍有不該，構成犯罪；考量她素行良好，犯後坦承犯行，供稱到現在還很捨不得小狗，每天很自責、心痛，希望小狗能再回到她身邊，她並定期回診配合治療，可見她頗有悔悟，因此輕判3月並緩刑2年。

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