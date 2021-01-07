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    養「珠」名人欠繳千萬罰緩 台北分署一出手讓他繳清

    欠稅養「珠」聞人呂樑鑑遇台北分署強力執行，立刻前往辦理分期繳納並繳清。（資料照）

    欠稅養「珠」聞人呂樑鑑遇台北分署強力執行，立刻前往辦理分期繳納並繳清。（資料照）

    2021/01/07 10:07

    〔記者溫于德／台北報導〕養「珠」聞人呂樑鑑因欠繳綜合所得稅，罰鍰逾1500萬元，經法務部行政執行署台北分署查扣財產並將名下不動產貼上封條後，呂妻當場表明願意辦理分期繳納獲准，呂也立刻前往辦理，並於去年12月繳清。

    台北分署指出，呂是國內國內頂尖珊瑚、珠珍和有機寶石的供應商，建立從養殖、研發、生產到行銷及品牌一貫的事業體，在業界獨樹一幟，屬珠寶大亨。但呂申報2010及2011年綜合所得稅時，卻漏報配偶營利所得，遭台北國稅局裁處罰鍰逾1500萬元，並於前年7月移送台北分署。

    台北分署受理後除先查扣呂的存款、投資股票並查封名下不動產，再前往不動產所在地張貼封條；張貼當日僅呂妻在場，當場表明願意辦理分期繳納獲准，呂立刻前往分署辦理。

    但適逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），呂說自己受疫情影響導致還款困難，請求酌減分期金額；台北分署經台北國稅局同意後核准，呂也因資金調度再度到位，將原定今年3月繳清的罰鍰共900萬元，提前於去年12月底一次繳清。

    台北分署呼籲民眾，應積極面對並處理欠繳費、罰鍰等公法上金錢，不可置之不理。若因經濟狀況不佳導致無法一時完全繳納，可向分署申請分期繳納，分署本於公益與關懷的施政理念，經查覆屬實後並獲移送機關同意寬緩執行後，同意分期繳納。

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