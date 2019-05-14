中市地方稅欠稅金額近10億元 市議員質疑催繳不力

2019-05-14 12:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市3大地方稅包括房屋稅、地價稅和牌照稅，市議員林祈烽今日質詢時表示，這3大地方稅欠稅數額從6221萬元至8億餘元不等，相當驚人，前3名欠稅大戶欠稅金額達百萬元至數千萬元，質疑市府催繳不力，數億元欠稅金額恐成為呆帳。

林祈烽說，台中市地稅局一年平均稅收超過400億元，主要稅收項目就是土地稅、房屋稅和汽機車牌照稅，稅收多，欠稅金額也大。經他向地稅局調閱資料，從2001年至今年4月底止，房屋稅欠稅9738件，累計金額為6221萬6283元；地價稅欠稅1萬1517件，累計8229萬4904元；汽機車牌照稅欠稅12萬6979件，金額8億400餘萬元。

另外，地價稅欠繳前3名大戶，欠繳金額分別為4586萬元、528萬元、348萬餘元；房屋稅和汽機車牌照稅的欠稅前3名金額也都高達百萬元，其中，房屋稅第1名欠繳金額717萬3481元，牌照稅第1名欠繳金額136萬4073元。

林祈烽質疑，欠稅數百萬元，甚至數千萬元，到底是怎麼欠法？房屋稅欠700多萬元是表示當事人為房產大戶嗎？牌照稅欠稅大戶是擁有許多車輛，都不繳稅嗎？據他了解，地稅局曾移送1名欠稅大戶到執行署要執行管收，但法官認為當事人有健康疑慮，所以台中市目前還沒有欠稅大戶遭到管收催債。

地稅局長沈政安表示，地價稅欠稅金額大是因土地共同持有的問題，催繳情況比較複雜；牌照稅則因追課時間可追溯5年，欠稅人名下又有多輛汽機車，所有金額比較多。沈政安強調，地稅局針對欠稅大戶都依法取證、移送執行署強制執行，目前沒有欠稅大戶被管收，是因為法院認定還不到管收的地步，地稅局都有全力催討欠稅。

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