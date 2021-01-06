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    外籍老師手淫休克殞命下體遭蟻咬傷 檢曝死因為「心因性休克」

    來台教英文的50多歲英籍男子上月陳屍租屋處，不僅下半身赤裸還滲血，檢警一度懷疑他手淫過度，引發心血管疾病暴斃，不過經相驗遺體後，才發現原來他罹患糖尿病，下體的尿液中有糖分，因病突發休克後，下體被螞蟻啃咬而破皮滲血。（情境照）

    來台教英文的50多歲英籍男子上月陳屍租屋處，不僅下半身赤裸還滲血，檢警一度懷疑他手淫過度，引發心血管疾病暴斃，不過經相驗遺體後，才發現原來他罹患糖尿病，下體的尿液中有糖分，因病突發休克後，下體被螞蟻啃咬而破皮滲血。（情境照）

    2021/01/06 16:45

    〔記者陳慰慈／台北報導〕來台教英文的50多歲英籍男子去年11月被發現陳屍租屋處，下半身赤裸還滲血，檢警發現案發時他的電腦頁面仍停留在色情網頁，相驗遺體後，發現原來他罹患糖尿病，下體的尿液中有糖分，才會被螞蟻啃咬而破皮滲血，他菲律賓籍的妻子日前來台處理後事，檢察官告知其丈夫死因是「心因性休克」，她並無表示任何意見，領回死亡證明書後即將遺體火化帶回。

    去年11月12日，英籍男子因連續2天無故沒去上班，同事也聯絡不到他，便到他的租屋處查探，並通知房東幫忙開房門，不料，一進門竟發現英男下半身赤裸地躺在床上，已失去氣息。

    檢警調查，英籍男子去年11月10日晚上回到租屋處，自此沒再離開房間一步，期間也沒人來找他，經勘查現場發現，他最近曾用電腦瀏覽過色情網站，螢幕仍停留在相關頁面中，且被發現時，他躺在床上，內外褲掉到腳下、雙手則平放在生殖器旁，下半身赤裸，懷疑他應是在手淫時突發休克而斷魂。

    檢警考量全案沒他殺嫌疑，通知英籍男子的菲律賓籍妻子來台辦理後事，並於周一傳喚她出庭，告知死因為「心因性休克」。

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