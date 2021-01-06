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    立委收賄案》丁復華：廖國棟拿到錢收進抽屜「笑笑說謝謝」

    丁復華證稱，2015年秋天他曾幫廖國棟向李恆隆、郭克銘分2次收受共300萬元賄款，帶回國會辦公室交給廖，廖一次把錢收進抽屜、一次放在腳邊，「笑笑說謝謝」。（資料照）

    丁復華證稱，2015年秋天他曾幫廖國棟向李恆隆、郭克銘分2次收受共300萬元賄款，帶回國會辦公室交給廖，廖一次把錢收進抽屜、一次放在腳邊，「笑笑說謝謝」。（資料照）

    2021/01/06 12:50

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理立委集體收賄案，今審理立委廖國棟收賄的部分，傳喚廖的辦公室主任、共同被告丁復華作證，丁復華證稱，2015年秋天他曾幫廖國棟向李恆隆、郭克銘分2次收受共300萬元賄款，帶回國會辦公室交給廖，廖一次把錢收進抽屜、一次放在腳邊，「笑笑說謝謝」；丁並稱廖國棟於2015年4月曾找時任行政院長毛治國、立法院長王金平請求協商太平洋流通案，但被對方以「行政機關無法處理」婉拒。

    合議庭今提訊在押的廖國棟，並傳喚已交保的太流前負責人李恆隆、白手套「是知管理顧問」公司總經理郭克銘到庭。檢方指控李恆隆透過中間人郭克銘，行賄廖國棟790萬元、丁復華180萬元，運用開公聽會等方式，施壓經濟部官員太流案修法問題，以助其奪回SOGO經營權。

    丁復華今證稱，他視曾任國會助理的郭克銘為前輩，郭克銘於2015年初向他陳情太流案，他向廖國棟報告，他與郭不久即安排廖國棟與李恆隆在晶華酒店的早餐會見面，丁、郭做陪，席間李向廖表達委屈，請求廖協助，承諾若有經濟上需求，可提供支持，「不會讓大家白忙」，廖笑笑點頭，席間李、廖也曾在包廂內獨處對話7、8分鐘。

    丁復華說，同年4月底，廖國棟參加老爺酒店一場餐會，與時任行政院長毛治國、立法院長王金平碰面，他事前有傳簡訊提醒廖早點到，可與毛治國、王金平協商太流案；事後廖國棟說，「對方」回說行政機關沒有辦法處理。

    丁復華說，2015年10、11月間，李恆隆表示可提供300萬元支持廖隔年底的立委選舉，若不夠還可再加。300萬分2次收錢，第一次是他到李恆隆的「信義之星」住處收取放在紙袋內的現金，他收進後背包帶回立委辦公室交給廖。

    1、2週後，郭克銘在立院附近的「７號咖啡館」將錢交給他，他再帶回辦公室交給廖，廖國棟皆點頭說謝謝，2次分別把錢放在腳邊、以及收進辦公桌抽屜。

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