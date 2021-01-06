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    汽車出借涉酒駕 車主名下車輛保費都要加重、可能重罰12萬元

    汽車出借涉及酒駕，車主保費加重，還可能被重罰並扣照。 示意照。 （記者李立法翻攝）

    汽車出借涉及酒駕，車主保費加重，還可能被重罰並扣照。 示意照。 （記者李立法翻攝）

    2021/01/06 09:37

    〔記者李立法／屏東報導〕汽車出借若涉及酒駕，不僅車主名下所有車輛強制險保費加重，還可能受牽連被重罰最高12萬元並吊扣車牌，警方及監理站提醒民眾應善盡車輛保管義務。

    余姓女子酒駕被查獲，除了被依公共危險罪送辦，還連累同車的柯姓車主被重罰8萬5千元，並吊扣車牌；警方表示，「道路交通管理處罰條例」規定，明知汽車駕駛人有酒駕情形而不予禁止，可處車主3至12萬元罰款，並吊扣該汽車牌照3個月。

    還有1位車主將愛車借友人使用，卻酒駕被抓，車主今年續保強制險時，被保險公司告知需增加3600元保費，不光是有酒駕紀錄的該輛車，而是車主名下5部汽車都要增加保費，共1萬8千元，讓車主氣得跳腳。

    屏東監理站表示，金融監督管理委員會規定，凡有酒駕紀錄的車輛，隔年強制汽車責任險保費將加費3600元，且加費的次數跟金額無上限，酒駕1次增加3600元、酒駕2次就增加7200元，依此類推。

    李姓保險業務員表示，酒駕紀錄是對人不對車，該車主就算賣掉名下所有汽車再購買新車，強制險保費依然要加價，但會逐年遞減，前提是不能再出現相同違規。

    監理站表示，別以為換一家保險公司投保就能規避增加的保費，酒駕違規紀錄都會留存在各家保險公司投保系統，車主躲不掉，車輛出借時要慎重。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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