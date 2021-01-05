夫妻失和被趕出門6天 男子返家驚見妻倒地身亡
〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一對夫妻上月底吵架失和，丈夫被一氣之下的妻子趕出門不讓回家，4日晚間突然接到妻子傳來身體不適，請他買吃的東西回家的語音訊息，他開心以為妻子已氣消，今早回家卻發現大門反鎖無人回應急報案破門，驚見妻子身體僵硬已死亡多時；警方不排除是輕生案件，已報請檢方相驗釐清死因。
據查，45歲許姓婦人與小他一歲的胡姓丈夫租住西屯區一處套房，上月31日晚間，胡男說要外出跨年引起許婦不悅，雙方大吵一架後胡男被趕出門，一直到昨日晚間7時許，許婦曾傳語音訊息告知胡男身體不適，請他買吃的東西回來，胡男當時原以為妻子已氣消，回家後發現大門反鎖，以為妻子睡著了不以為意，覺得不想吵她又離去。
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直到今天早上胡男回家前才打電話問妻子要吃什麼東西，卻都聯繫不上人，他在上午10時許急趕回住處，發現大門反鎖、無人回應，緊急報案並由警方轉報消防局，警、消破門後才驚見許婦躺在床上，身體已僵硬，明顯死亡。
警方封鎖現場採證，發現現場無外力破壞侵入，或是打鬥等相關跡象，卻在床頭發現一瓶空的心臟藥瓶，不排除是仰藥輕生，但仍報請檢方相驗，進一步釐清確實死因，只是才相隔6天卻見到冰冷遺體，讓死者丈夫悔恨不已。