詭！37歲婦人連兩胎都在廁所產子 社會處介入了解

新竹市一名37歲李姓女子在廁所產下死男嬰，經通報送醫。社會處調查，已非第一次在廁所產子。（記者洪美秀翻攝）

2021/01/05 12:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一名37歲李姓女子昨天被家人發現在廁所生下孩子，消防局獲報抵達時，男嬰已經沒有生命跡象，但這已不是李女第一次在廁所產子，先前生第3胎時也同樣在廁所生小孩，市府社會處已介入關懷了解。

據悉，李女生活交際複雜，除這次的男嬰之外，還有另外3個小孩，其中老三也是在廁所產下。

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37歲的李女和家人同住，因懷孕肚子愈來愈大，李女姊姊還問她「是不是懷孕了」，但李女都以「變胖」、「水腫」矇騙過去，一直到昨天在馬桶上生下孩子，家人才知道她懷孕產子，並緊急通報消防局。

社會處深入了解後發現，李女還有3個小孩，但都因家裡經濟因素，都由其他縣市社福單位轉介，其中老大和老二已被安置，而在廁所產子的老三，也因李女無力撫養小孩，在家人同意下出養，目前已經2歲多。

據了解，李女平常和家人同住，經濟上能自立，但沒有固定的工作，偶而會在卡拉OK店陪唱兼差，而此次廁所產子的生父也不詳，懷疑可能是卡拉OK店認識的男客人。

新竹市社會處在接獲消防局通報後介入調查，發現李女未領有身障手冊，也未固定領社福補助津貼，全案已進入司法偵辦程序，但會協助李女所需資源。

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