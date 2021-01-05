肥宅冒充男模約女大生「矇眼炮」 二審仍判3年2月

二審認定郭男觸犯強制性交罪，致被害人身心受創，至今未取得和解原諒，駁回郭的上訴，維持原判。（資料照）

2021/01/05 12:12

〔記者張文川／台北報導〕台北市郭姓男外送員，2年多前在網路交友軟體「SKOUT」上，冒用某男模特兒的帥氣照片約炮，一名20歲女大生上鉤，誤信而赴約，郭男謊稱有特殊性癖好，提議仿照「格雷的50道陰影」要求她矇眼進門，嘿咻途中郭男問一句「你覺得我胖嗎？」引起女大生警覺「偷看」才發現對方竟是肥宅、不是男模，奮力抵抗仍被硬上10幾秒；台北地院去年6月依強制性交罪將郭男判刑3年2月；二審高等法院今駁回上訴，維持3年2月刑期。可上訴。

判決指出，郭男擔心自己體型外貌不佳，冒用男模照片在網路交友，被害女大生誤以為真，2018年11月同意赴大安區他家約炮，郭男要求她戴眼罩做愛，她也答應。

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相見當晚11點多，郭男事先將眼罩放在門外，女大生先戴上，再由郭男牽進屋內帶上床，關燈炒飯，過程中郭男輕聲詢問「我是不是有點胖？」竟露了餡，女大生覺得對方真的有肉感，觸感和照片中的精瘦外觀有不小差距。

女大生掀開眼罩一角「偷瞄」，雖然房間全暗，但透過一絲光線隱約看出郭男臉型輪廓、身材真的是胖，顯然就不是男模，當下如夢初醒，驚聲尖叫「不要，你不是那個人！」用手推阻郭男，郭男未立即停止動作，繼續硬上大約10幾秒才經不住抗拒而停止。

兩人不歡而散，女大生立即傳訊息給3人友人說「我突然不知道跟誰說、我好害怕、差點被性侵」，隨即去驗傷報案，還在網路找到那位真男模，傳訊息提醒他「你的照片在交友軟體上被盜用約炮」、「我答應邀約，對方卻是非常噁心的肥宅」。

北院一審時，郭男辯稱沒有強迫，女大生摘眼罩後他就沒再繼續，不算強制性交。但女大生驚嚇過度，事後身心受創，出現典型創傷後情緒症狀。

雙方事後曾互傳簡訊談和解，女大生要求10萬元，郭男只願出2萬5千元，郭男要求女大生向檢方說是自願發生性關係，「只要開一次庭就好，不然以後跑法院很麻煩」。女大生不願輕饒他，將對話都提交給檢察官為證據。北院認定郭男有罪，判刑3年2月。

郭男上訴，二審高院今認定，被害女事淦後的情緒反應和急性壓力反應病徵，與案發情境相仿，可佐證指控為真；郭男辯稱有勃起障礙，但診斷證明是事後就診取得，無法證明犯案時受此影響。

且郭男在警詢、偵查和一審時，都承認發生性行為，二審卻辯稱「誤解性行為定義」，沒發生實際性關係，顯屬卸責之詞。因此仍認定郭男觸犯強制性交罪，致被害人身心受創，至今未取得和解原諒，駁回郭的上訴，維持原判。

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