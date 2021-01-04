建商拿建案屋做擔保換資金 買家無法過戶怒提告

基隆地檢署認定李姓建商涉犯詐欺取財罪，依法將他起訴。圖為「海吉市」建案。（記者吳昇儒攝）

2021/01/04 14:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕李姓建設公司負責人2013年在基隆市中山區推出「海吉市」建案，但因該土地屬於市場用地，申貸不易，便以抵押、擔保等方式，向民間及銀行借款，並將房屋信託給銀行執行履約管理。李男卻欺騙購屋者，佯稱產權清楚，要買方們將購屋款項匯入公司帳戶，事後卻無法過戶，買家們怒告李男詐欺。基隆地檢署近日偵結，依法將李男起訴。

檢警調查，李男為建設公司實質負責人，2011年起看中基隆市中山區一處土地後，與24名地主約定，採合建分售方式成功取得該片土地，2013年推出預售屋，但因資金不足，便將預售屋售出或當作借款擔保等方式籌措資金，並簽定相關合約。

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2016年間李男和地主們與板信銀行簽訂不動產信託契約書，約定將海吉市建案的土地與興建資金信託給板信銀行管理，興建資金應依工程進度專款專用；但李男明知建案房屋已信託，購屋款項須依規定匯入板信銀行信託專戶，卻仍要求買家將購屋款項匯至自家公司帳戶內，合計金額高達4242萬元。

買家因遲遲無法過戶房產，提出質疑，甚至傳出一屋六賣的情形，調查後才發現產權屬於銀行所有，建商根本沒有權利過戶，才知上當受騙，投資者與買家組成自救會，憤而對李姓建商提告。

檢察官偵訊時，李男表示因海吉市基地屬市場用地，不易向銀行申貸建築融資，所以找來營造廠代墊款項或以建案作為擔保，向民間人士調借資金，才足以支付建案需求，當時有和債權人們約定，若到時無法歸還本金，將會把積欠的資金轉為購屋價金。

檢察官偵訊後，認定李男的行為已涉犯詐欺取財罪，依法將他起訴，另犯罪所得4242萬元，則請法官依法宣告沒收。

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