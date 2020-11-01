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    因馬籍女學生命案遭拔官 分局長：欣然接受

    歸仁警分局長楊慶裕遭撤換。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁警分局長楊慶裕遭撤換。（記者吳俊鋒攝）

    2020/11/01 15:51

    ［記者吳俊鋒／台南報導］在台南就讀大學的馬來西亞籍女學生遭隨機擄殺，輿論怒火延燒，質疑警方事先防範不利，市警局公布最新的懲處名單，歸仁警分局長楊慶裕被拔官，對此，他不願受訪，僅低調指出，欣然接受，承擔責任。

    楊慶裕職務調動，調整為內勤，相關人事命令市警局報署核定後發佈，對於遭到撤換，楊慶裕表示沒有意見，也希望外界不要因為他個人的去留，而抹煞同仁辦案的努力。

    至於調動到內勤，楊慶裕也強調，無論在什麼職務，都會克盡職責。

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