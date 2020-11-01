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    首頁　>　社會

    「帶妳看小白兔」！怪男徘徊民宅涉誘拐小姊弟 5小時後被逮

    邱姓男子在龍潭區民宅外徘徊，隨後走上前向小姊弟搭訕，來來回回一共講了2、3次。（記者李容萍翻攝）

    邱姓男子在龍潭區民宅外徘徊，隨後走上前向小姊弟搭訕，來來回回一共講了2、3次。（記者李容萍翻攝）

    2020/11/01 15:03

    ［記者李容萍／桃園報導］家住桃園市大溪區的38歲邱姓男子，昨日下午騎乘重機車行經龍潭區民主街巷內，發現有幼童在住家前戲水，停車趨前聊天搭訕，以要帶小朋友「看小白兔」為由，企圖誘拐這對分為7歲、4歲的小姊弟，幸好屋內家長發覺有異，趕緊出門查看才沒有讓男子得逞。

    龍潭警分局中興派出所獲報，結合分局偵查隊立即組成專案小組積極偵處，循線於昨晚8點許將涉案的邱男帶回偵辦，邱男坦承「喜歡小朋友，想帶他們去玩…」，警方訊後依刑法略誘罪嫌函送送辦。

    警方表示，當時這對小姊弟在家門口戲水玩耍，這時邱男先是騎著機車在附近晃來晃去，接著停車緩緩靠近兩人，來來回回一共講了2、3次，女童跑進家中和媽媽說想要去看小白兔，母親驚覺有異，出門查看邱男才趕緊騎車倉皇逃逸無蹤，就怕邱男再來誘拐小孩，家人趕緊報案請警方幫忙。

    龍潭警分局獲報後擔心嫌犯如不及時逮獲，恐造成轄區家長恐慌，立即組成專案小組並調閱小姊弟住家及周遭監視器，另以嫌犯特徵及騎乘的交通工具，沿線循監視器追查行蹤，昨晚在大溪區找到涉案的邱男及作案車輛，迅速於5小時內破案。

    龍潭警分局長陳清華呼籲，民眾家中若有年幼孩童，家長應特別注意關照，不可讓孩童獨自在外嬉戲，應隨時注意孩童行蹤並應在視線範圍內，如出門在外，家長更應全程陪同，以免遭有心人覬覦犯案。

    轄區差一點發生誘童案，龍潭警方繃緊神經全力追緝偵查。（記者李容萍翻攝）

    轄區差一點發生誘童案，龍潭警方繃緊神經全力追緝偵查。（記者李容萍翻攝）

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