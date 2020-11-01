直播主命案現場燒紙錢 女僑生母：不要怕、媽咪要來了

鍾姓女大生遭梁姓男子性侵並勒斃棄屍，有網友在上月30日深夜前往案發現場幫受害者燒紙錢及衣物等，據傳連受害者母親也現身留言。（圖擷自「水伯大管家」臉書）

2020/11/01 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，上月28日晚間遭28歲男子梁育誌擄走並勒斃棄屍，家屬預定今天抵達台灣處理愛女後事。為了讓受害的鍾姓女大生能安息，網路上則傳出有人在上月30日深夜前往案發現場幫受害者燒紙錢及衣物等，據傳連受害者母親也現身留言，慟喊「告訴她爸爸媽媽很愛她」、「跟她說mummy要去帶她回來了」，讓網友看了為之鼻酸。

鍾姓女大生遭梁姓男子性侵並勒斃棄屍的事件引發各界議論，包含台灣及馬來西亞的網友皆群情激憤，上月30日深夜則有一名直播主「水伯大管家」率團到歸仁區的台鐵便道、鍾女遭擄的第一現場焚燒金紙、蓮花、衣物等物給遭遇不幸的鍾女，他在臉書貼出的直播也被台馬兩地網友分享，據傳鍾姓女大生的母親也觀看並現身並留下數則留言，包含「不要怕」、「告訴她爸爸媽媽很愛她」、「跟她說mummy要去帶她回來了」、「媽媽爸爸很愛她」、「外公也很難過」、「我星期天就到了」、「幫我問她還有什麼想做的嗎」等，讓網友看到了為之鼻酸，「水伯大管家」對此則表示衣服都有燒給死者了、都有穿好了，他們能做的就到這裡了，「願馬來西亞遇害女學生一路好走，台灣人盡份棉薄心意！」。

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就讀長榮大學的馬來西亞籍女大生於上月28日晚間遭梁姓男子以繩索勒頸擄走後，梁男對女大生性侵後還將其勒斃棄屍，警方獲報循線找上梁男時，一開始還聲稱鍾女掙脫跳車後不知去向，後來其車上找出相關罪證才俯首認罪。鍾女家屬對此則悲憤表示，希望台灣司法判凶嫌死刑，鍾女父母預計將於今日抵台處理愛女的後事，並表示將女兒帶回家後，從此不會再踏上這塊傷心地。

有網友上月30日深夜為受害女大生燒紙錢及衣物等，受害者母親也現身留言，慟喊「告訴她爸爸媽媽很愛她」、「跟她說mummy要去帶她回來了」。（圖擷自「水伯大管家」臉書）

有網友上月30日深夜為受害女大生燒紙錢及衣物等，受害者母親也現身留言，慟喊「告訴她爸爸媽媽很愛她」、「跟她說mummy要去帶她回來了」。（圖擷自「水伯大管家」臉書）

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