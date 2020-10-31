斥資3.5億明年買新車 高市老舊警車從6成降至2成

高市警車老舊比率逾6成，中央和高市府編預算除舊換新。（記者黃佳琳攝）

2020/10/31 12:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市警車老舊率過高，經費不足汰換速度慢，基層抱怨不斷，市長陳其邁上任後積極向中央爭取預算購置新車，預計汰換391輛老舊警用汽車，提升打擊犯罪能量、增進治安維護功能。

市警局表示，近年來高市警局部分警用車輛已逾年限，外勤同仁常反映警用巡邏車輛老舊且需維修，囿於相關經費不足，導致汰舊換新速度緩慢；陳其邁上任後，除編列1億餘元的補助款，更向中央爭取到補助經費達2億4千多萬，明年高市已有3億5千萬的預算可購買新警車。

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市警局也規劃，目前警車逾齡率為60.46％，今、明兩年汰除掉391輛警用汽車後，可將逾齡率降到24.86％，更向臺灣銀行警用車輛共同供應契約完成訂購，明年2月將有巡邏車104輛、偵防車63輛、四輪傳動巡邏車1輛、四輪傳動式偵防車2輛、高性能巡邏車2輛、高性能偵防車14輛及廂式偵防車11輛加入守護高雄治安的行列。

局長劉柏良允諾，會讓所有員警在執行各項攻勢勤務時，擁有最新、最好的裝備及車輛，除提升保障員警執勤的人身安全，有效的維護本市的治安，同時也會持續爭取經費，讓全市監視器持續更新、維修，強力執行安居緝毒專案，溯源斷根，壓制毒品犯罪。

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