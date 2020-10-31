裝好心幫換尿布 恐怖同事竟性侵、猥褻2幼童

恐佈同事裝好心幫2幼童換尿布，竟對他們性侵和猥褻。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2020/10/31 10:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男子和同事一家去逛百貨公司，他裝好心先後替2歲和11個月大的姊弟換尿布，竟在廁所內對女童口交、幫男嬰打手槍，事後他還辯稱「只是想看他們有什麼反應」，一審判李男徒刑8年6月，李不服上訴被駁回，民事還要再賠40萬元。

判決指出，去年4月3日下午李男（27歲）到同事家吃午餐、喝酒後，跟著同事一家4口到百貨公司逛街，由於他曾在該家百貨公司當過清潔工，當同事的一對兒女尿布溼掉時，他自告奮勇說要幫忙換尿布，然後就先帶著2歲大的女童去殘障廁所。

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李男把女童抱上尿布台，扒掉女童的尿布後，竟把女童雙腳打開，替女童口交長達10分鐘，後來又把男嬰帶到廁所，手指套弄男嬰生殖器長達2分鐘。事後姊弟兩回家，被媽媽發現下體紅腫，小朋友年紀小又說不出發生過什麼事，質問李男發生什麼事，李竟坦承曾對小姐弟做出不軌的舉動，還辯解「只是想看他們有什麼反應」。

高雄地院審理時，李坦承犯行，但他的律師幫他辯稱，李被診斷出輕度智能不足，要求將他送鑑定以求減刑或免刑，但法官根據鑑定報告，認定李男雖患有輕度智能不足，但無精神疾病，且李男過去也曾有過性侵未滿16歲女網友而入獄的前科。

鑑定報告更指出，李因輕度智能不足，從小到大學業表現不佳，且社交判斷等能力不足，沒有一技之長，只能當粗工維生，且他對性的認知理解也不成熟，未來可能有再犯之虞，建議應在獄中接受治療。

一審法官依加重強制性交和加重強制猥褻罪判李男徒刑8年6月，李不服再提上訴，但二審判官認為一審量刑妥適，駁回上訴；同事另提民事求償50萬元，法官也判他應賠40萬元，刑、民事都可再上訴。

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