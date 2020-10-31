路怒症？行車糾紛亮槍惡如狼 到法院縮成一尾蟲

台中地院合議庭二審駁回黃男上訴，但宣告緩刑3年，條件是提供160小時勞務，再參加法治教育3場次，建立他正確法律觀念。（資料照）

2020/10/31 10:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓男子去年12月開車於國道一號台中路段，想切入陳姓男子的前方，陳男不願讓路，黃男行徑囂張，先用裝滿檳榔渣的杯子，丟擲陳男汽車，又亮出空氣槍恐嚇，陳男並未報案，反而是看不下去的路人報警，台中地院依恐嚇危害安全罪判拘役50日，可易科罰金5萬元，在路上兇惡宛如狼的他，上訴並打出悲情牌，指自己不懂法律的嚴重性，他月薪僅2萬餘元，要扶養3個幼兒，還要繳納貸款，懇求法官減輕量刑，台中地院合議庭二審駁回上訴，但宣告緩刑3年，條件是提供160小時勞務，再參加法治教育3場次，建立他正確法律觀念。

判決書指出，黃、陳兩人不相識，去年12月29日下午5時許，兩人於國道中山高速公路南向178公里處（台中交流道）時，黃男想從右側切入陳男前方車道，但陳男卻沒讓路，黃男竟打開駕駛座車窗，丟擲裝滿檳榔渣的杯子，以手持玩具空氣槍伸出車窗外恐嚇，路人看不下去，持行車記錄器向警方舉發。

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台中地院審理時，黃男坦承犯行，台中地院簡易庭依恐嚇危害安全罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，量刑雖不重，但黃男卻上訴，且大打悲情牌。

他說，一審判得太重，他沒有能力負擔易科罰金，他有3名年幼小孩要扶養，目前薪水卻只有2萬餘元，還要繳納貸款，希望法官體諒他不懂法律的嚴重性，能減輕量刑。

法官卻認為，僅因行車秩序糾紛，黃男動輒用暴力手段，恐嚇危害安全罪的法定本刑為「2年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金」，一審判處拘役50日並無不當，不過，考量他已經向陳男道歉，法官雖駁回黃男上訴，但給他緩刑3年，條件是提供160小時之義務勞務，兼顧公允；另外，他動輒丟擲裝滿檳榔渣的杯子，又持槍恐嚇他人，顯示守法觀念嚴重不足，為了讓他有警惕，建立正確法治觀念，命他應參加法治教育3場次，全案確定。

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