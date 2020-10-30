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    外籍女大生遭勒殺案 檢方聲押凶嫌

    梁男被依殺人、性侵、遺棄屍體等罪移送橋頭地檢署複訊。（記者吳俊鋒攝）

    梁男被依殺人、性侵、遺棄屍體等罪移送橋頭地檢署複訊。（記者吳俊鋒攝）

    2020/10/30 23:34

    〔記者蔡清華／高雄報導〕台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生遭勒斃、棄屍案，涉案梁姓男子坦承為了性侵害或性騷擾，準備繩索預謀犯案，但辯稱最後沒有得逞，橋頭地檢署今天下午會同法醫相驗確認死亡身分後，複驗發現頸部遭繩索緊勒口鼻出血致死，並採取檢體送驗，以釐清是否遭性侵。

    檢方複驗發現，鍾女頸部遭繩索緊勒，口鼻並遭壓迫出血，具體死因仍需待法醫研究所鑑定。

    另，梁男經檢察官漏夜訊問後，發現其亦疑似涉及9月30日，在台南歸仁區另發生之擄人未遂案件，梁涉強制性交故意殺人及強盜故意殺人等罪嫌重大，且有逃亡之事實，並有反覆實施強制性交犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

    橋頭地檢署、台南市警局今天（30日）下午至高雄地檢署相驗解剖室驗屍，被害女生同校3名同學及室友，由老師陪同至殯儀館替代家屬指認遺體，梁男今天下午被依殺人、性侵、遺棄屍體等罪移送橋頭地檢署複訊。

    鍾姓女大生28日晚間失聯，隔天歸仁警方獲報後，成立專案小組偵辦，以車追人，在高雄阿蓮住處逮獲梁嫌。

    警方在梁男車上發現血跡，並起獲一袋裝滿內衣褲的袋子。梁男起初未鬆口，辯稱「女學生被我嚇跑了」，經警方突破心防，29日傍晚9點多才坦承勒斃女大生。警方隨後也在高雄阿蓮一處邊坡發現女大生遺體，其全身赤裸僅剩內褲，脖子上仍套著麻繩，他最後也坦承是為了性侵害或性騷擾，準備繩索預謀犯案。

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