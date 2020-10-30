女大生遭勒殺登馬國熱門新聞 大馬網友熱議台灣法官

馬來西亞籍鍾姓女學生喪命消息登上多家馬國媒體，不少大馬網友氣憤難耐，痛批兇嫌實在太可惡。（圖擷取自「China Press中國報」臉書粉專）

2020/10/30 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生遭勒斃、棄屍，28歲的兇嫌梁姓男子坦承是為了性侵害或性騷擾，準備繩索預謀犯案，鍾女喪命消息傳回馬來西亞，不只母親哭喊不能接受，消息也登上多家馬國媒體，不少大馬網友氣憤難耐，痛批兇嫌實在太可惡。

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生來台就學，28日晚間卻遭殘忍勒殺，全身赤裸僅穿內褲被棄屍產業道路旁邊坡，消息一出，震驚地方。警方查出，梁姓兇嫌涉嫌趁黑夜用麻繩隨機擄走被害人並殺害，還載著屍體遊車河19小時，警方也在他的車上搜出更多的女性內衣褲。

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梁姓兇嫌坦承，他是為了性侵害或性騷擾，準備繩索預謀犯案，偵訊後，依照殺人、性侵、遺棄屍體等罪移送橋頭地檢署複訊。鍾女遭殺害的消息也登上馬來西亞《星洲日報》」、《China Press中國報》等多個媒體新聞，其中《China Press中國報》還特別開專區來報導相關案情。

不少馬來西亞網友紛紛在《China Press中國報》臉書粉專留言痛罵兇嫌，「這種人不死刑真的對不起社會」、「人渣！」、「禽獸不如」、「變態佬，馬上給他死刑，别再出來傷害人」、「知人知面不知心斯斯文文也能做出害人事情」、「血債血還。一命賠一命！」。

也有不少人討論台灣的法官，紛紛留言「台灣法官：可教化，可從輕發落！」、「這個涉及到海外人，希望法官不要變身恐龍」、「如果是新加坡肯定給你人頭落地。台灣司法沒的救了」、「台灣真的是好地方，只是司法和法官爛而已」、「台灣法官很難判死刑的啦！」、「台灣國殺死人沒死刑！！只會保護殺人犯！殺人犯應該送來馬來西亞教化一下！」

《ETtoday新聞雲》對此也電訪3名在台的大馬人，大四生劉女表示，雖然兇手已落網，但台灣法官非常少用到死刑，被判死刑真正執行也很少；張男則說，台灣政府應採取相關防護措施，以免相關事件再度發生。

另外，來台已有10年的陳男指出，撇開「死刑」議題，他相信台灣司法會對兇手施於公正的制裁，也強調大馬人的矛頭不應該指向台灣的治安。

「China Press中國報」還特別開專區來報導相關案情。（圖擷取自「China Press中國報」網站）

馬來西亞第一大中文報「星洲日報」也報導相關消息。（圖擷取自「星洲日報」網站）

梁嫌坦承是為了性侵害或性騷擾，準備繩索預謀犯案。（記者吳俊鋒攝）

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