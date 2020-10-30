集體貪污！海關假驗關真包庇 背後竟有6個集團操控

高院判9名海關官員及10名業者有罪。（資料照）

2020/10/30 17:08

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆關稅局多名官員，涉收受進出口成衣業者及報關業者等6個集團匯款，以假驗關的方式包庇貨物放行。高等法院認定楊姓等9名驗貨關員及10名業者觸犯貪污或偽造文書罪，30日分別判處1年4月到14年不等徒刑，另有21名被告因罪證不足，改判無罪。均可上訴。

高院指出，2003年到2004年間，洪姓報關業者主導的集團，連續製作多張不實出口報單、裝貨單、發票，辦理貨物出口通關，盧姓、李姓驗關員驗貨時發現有異，卻收受賄賂，在報單違法簽認貨證核符，並予放行，送交上級主管審核。

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鄭姓與唐姓主導的集團，負責中國成衣進出口，連續製作多張不實出口報單，連同裝箱單、發票辦理貨物出口通關，為逃避海關查緝，分別給付賄款22萬 5000元、3萬元、3萬元、1萬元、9萬5000元予李姓、詹姓（已歿）、王姓、楊姓、彭姓等5名關員，5人遂簽核放行。

該集團另以24萬4396及10萬8304元買通黃姓及顧姓關員，讓他們在報單上違法簽認「已取樣」以示貨證核符放行。此外，還以2萬8000元、6萬元、3萬元、2萬元收買王姓、李姓、楊姓、彭姓等4名驗關員，4人明知報單均未實際取樣，並有申報貨物與實際來貨不符的情形，仍予以放行。

張姓男子主導的集團，製作內容不實且違法併櫃的出口報單，王姓關員卻在報單及貨樣收據違法簽註已留樣，並簽認查驗後貨證相符而核章放行。

楊姓兄弟為主的集團，連續製作多張內容不實出口報單、裝箱單、發票，為逃避查緝，以42萬0436元與48萬6920元買通劉姓與楊姓驗關員，2人假驗關真包庇放行。

簡姓男子主導的集團，處理成衣進出口報關業務，亦製作不實出口報單、裝箱單、發票等，給付賄款8萬元、5萬元、4萬元、5000元、5000元予李姓、王姓、彭姓、楊姓、詹姓驗貨關員，5人明知申報貨物重量與件數與實際裝櫃者均相差數倍、申報貨物與來貨成分不符及無法與出口報單核樣等違法情事，仍核章放行。劉姓關員還讓該公司獲得免依一般貨物稅率課稅差額5萬7952元的不法利益。

彭姓關員2004年得悉某一出口報單，有申報貨物與來貨不符違法情事，卻收受魏姓業者2萬元賄賂，核章放行。

高院批評，楊姓、黃姓、盧姓、李姓、李姓、彭姓、王姓、顧姓、劉姓等9名海關官員不知廉潔自愛，竟集體貪瀆、長期收賄，包庇不肖進出口、報關業者，風紀敗壞、有辱官箴，以權謀私，犯後矢口否認犯行，毫無悔意，惡性重大；另10名業者行賄海關，對國家經濟發展及合法業者構成相當危害，評議後依情節輕重分判1年4月到14年不等徒刑。

另外21名被告，一審桃園地院原判決有罪，但高院認為證據不足，無法達到有罪心證，改判無罪。

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