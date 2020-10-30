8旬翁佯稱會氣功要灌頂 對妙齡女從胸摸到臀 南投地院判拘役30日

82歲老翁起色心，佯稱會氣功對獨自顧店的妙齡女從胸摸到臀然後火速逃逸，南投地院法官以違反性騷擾防治法罪名，判拘役30日。（記者陳鳳麗攝）

2020/10/30 14:28

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣82歲老翁到某家店，見店內只有l名身材不錯的女店員顧店起了色心，趁女店員坐在椅子上，佯稱他會氣功要對其灌頂，隨即以偷襲方式，雙手從女子股溝一路上摸到腹部、胸部，該女子頗為火大一直表示「不要這樣」，老翁摸完即奪門而出，女店員後來調監視畫面報警，南投地院法官依違反性騷擾防治法罪嫌，判處老翁拘役30日。

這名82歲的董姓老翁，是在今年3月中旬下午，行經南投縣某鄉鎮的1間店，發現店裡只有1名女店員坐在椅子上，便大膽進入，跟女店員說他是氣功老師，見她氣色不好，可以幫她灌頂，隨即以迅雷不及掩耳方式，快速地用雙手摸該女子股溝，再往上移動，一路摸其腹部再摸女子胸部。

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該女子十分火大，大聲喊「不要這樣！我不需要灌頂！」並要掙扎起身，董姓老翁摸完馬上奪門而出，不知去向。

該女子不甘受辱，調出錄到老翁對她上下其手的監視畫面，向警方報案。老翁在檢察官偵查期間一再否認性騷擾，還說女子亂說，南投地檢署將這名老翁以違反性騷擾防治法罪嫌起訴。

南投地院審理過程中，老翁態度改變，坦承犯行，老翁的辯護律師幫他求情盼拘役10日就好，但老翁仍拒絕與女子和解，由於法律保障80歲以上老人得減輕其刑，南投地院法官判處拘役30日，若易科罰金折合新台幣3萬元。

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