苦情！送貨撞車車牌掛不上 下班被警攔查…罰5400+吊牌

黃男開車返家因「已領有號牌未懸掛」，被警方攔查開單告發，被監理站裁罰5400元並吊銷車牌。示意圖，車輛與新聞事件無關。（資料照，記者彭健禮攝）

2020-08-29 17:37:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕黃姓男子開車送貨途中與他車碰撞，前保桿受損無法懸掛車牌，他趕著送貨，沒時間去修車掛車牌，晚間9點多下班後開車返家，因「已領有號牌未懸掛」，被警方攔查開單告發，最後被監理站裁罰5400元並吊銷車牌。黃男不服提行政訴訟，苗栗地方法院承審法官雖同情，但仍認為黃男於車禍後到被警方攔查，有6個小時可以處理車牌問題，警方執法無不當，駁回黃男之訴。

今年1月13日晚間9點21分許，黃男開著未懸掛前車牌的自小客車，行經頭份市中央路與中興路口處，被警方攔查，依「已領有號牌未懸掛」逕行舉發。經監理站裁處罰鍰5400 元，並吊銷汽車牌照。黃男不服，提起行政訴訟。

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黃男主張，他並非故意不懸掛前車牌，而是因1月13日下午3點28分，他於送貨途中，在頭份市和平路與育樂街口車禍，造成前面車牌損壞掉落，當下無法立即修護，因未離清肇事責任，又因工作忙、下班後修理廠已打烊休息，聲明罰單撤銷。

法官調查，黃男確實於當天下午發生車禍，但認為，黃男自發生車禍到被警方攔查之間，有長達6個小時的時間可以處理車牌懸掛問題。

法官認為，黃男所遇情形，固堪同情，但交通法規對於車牌懸掛，已有明文規定，必須遵守，黃男過於依己意而便宜行事，不思國家法令應予貫徹，黃男違規事實確已成立，警方告發、監理單位裁處，都於法有據。

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