館長復原狀況良好 林口長庚：1、2天內轉普通病房

林口長庚紀念醫院外傷骨科主任周應照說明陳之漢的治療狀況。（記者周敏鴻攝）

2020-08-29 12:23:32

〔記者周敏鴻／桃園報導〕網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭槍擊後送往林口長庚紀念醫院治療，醫院副院長簡榮南、外傷骨科主任周應照上午說明他的復原狀況，周應照說，陳之漢1、2天內就能轉進普通病房，若積極復健，身體應不會有任何不便。

周應照說，今日上午幫陳之漢換藥時，確認了他的傷口狀況很好，尤其是右大腿粉碎性骨折的腫脹程度，也如醫師預期已經消腫。陳之漢在換藥時，還能跟醫師小開玩笑，邊聊天、邊換藥，顯示他整體的狀況、包括疼痛程度等，都是往好的方向發展。

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周應照說，槍傷是「大傷」，肢體一定會疼痛，28日晚間也使用了止痛藥，但29日換藥時他的反應，顯示疼痛範圍都在他可以忍受範圍內。因陳之漢身上有多處外傷，醫院盡量讓他在隔離的環境中接受治療，以減少傷口感染或腔室症候群等風險，到目前為止，他都沒有任何不良狀況。

關於陳之漢未來能否再從事挑戰體能極限的運動？周應照說，28日尚未開刀前，陳之漢曾一再追問，29日就沒再提及這問題。醫師建議他「受那麼大的傷，先力求把生活恢復正常」。因為陳之漢在網路上有很大的聲量，醫師鼓勵他往後先花數個星期讓傷口復原，再努力復健，於3個月內恢復生活作息正常、半年恢復運動、工作正常，也希望他「不要太極端要求自己，以後仍要拿2、300公斤的重量」。

對此，陳之漢給予醫師很好的回饋，周應照說，陳之漢知道傷勢嚴重，也願意積極態度復健，還向醫師強調「身體是我自己的，當然要好好要求自己」。醫師開玩笑說：「已經沒有其他病人可以比對他的狀況！醫師也想知道究竟能好到什麼程度。」陳之漢還開心回應：「我願意接受這個挑戰！」

「陳之漢治療後，有條件完全不會造成身體不便！」周應照說，陳之漢右大腿的傷勢嚴重，但他身體健壯，且第一次手術有精確治療，讓骨頭方位、角度、長度都達到正常，只要他積極復健，應有條件能恢復到相當不錯的狀況。

陳之漢預計1、2天內就有機會從加護病房轉進普通病房，周應照說，醫院擔心陳之漢肌肉壯碩，組織會有腫脹狀況，加上槍擊傷口多，可能有感染風險，所以要多觀察1、2天，未來他轉進普通病房，同樣會受到良好的醫療照護，讓他的傷勢能持續往好的方向發展。

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