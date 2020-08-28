為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道三號竹田段小客車自燃 2人輕傷

    國道三號竹田段發生火燒車意外，（圖:記者葉永騫翻攝）

    國道三號竹田段發生火燒車意外，（圖:記者葉永騫翻攝）

    2020-08-28 10:23:20

    〔記者葉永騫／屏東報導〕國道三號南下424公里竹田段今天凌晨0時32分發生1部自小客車火燒車意外，消防局獲報立即派遣竹田分隊前往灌救，火勢在40分鐘撲滅，駕駛及乘客共2人有燒傷，已送東港安泰醫院救治。

    消防局指出，接獲火燒車意外後即出動消防車輛3車5人出勤前往現場，0時45分抵達現場後由帶隊官小隊長高偉福進行搶救，1時13分將火燒車的火勢完全熄滅，現場1男1女，共2名輕傷者意識清醒由竹田分隊救護車送往東港安泰醫院救治，起火原因正進一步調查。

    整部車輛被燒成廢鐵（記者葉永騫翻攝）

    整部車輛被燒成廢鐵（記者葉永騫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台七甲線69.8公里處火燒車 幸無人傷亡
    2020-08-19 16:37

    台七甲線69.8公里處火燒車 幸無人傷亡
    詭異火燒車！BMW駕駛自救無效 未報案竟棄車跑掉
    2020-08-19 13:08

    詭異火燒車！BMW駕駛自救無效 未報案竟棄車跑掉
    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    國家隊隔離衣貨車國道起火 消防隊：起火位置在車後方
    2020-08-14 12:15

    國家隊隔離衣貨車國道起火 消防隊：起火位置在車後方
    大貨車突冒煙急下國道 加油站旁卸貨嚇壞人
    2020-08-07 10:45

    大貨車突冒煙急下國道 加油站旁卸貨嚇壞人
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    驚！桃園樂活巴士被拖吊 行經國道竟突起火燒毀
    2020-07-30 19:17

    驚！桃園樂活巴士被拖吊 行經國道竟突起火燒毀
    瑪莎拉蒂行駛時變火燒車 所幸3人及時逃出
    2020-07-28 09:20

    瑪莎拉蒂行駛時變火燒車 所幸3人及時逃出
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-27 19:58

    八通關越道墜谷山友被救上步道 明早申請空勤吊掛

    2020-08-27 17:57

    遊覽車司機懷疑討客兄 12刀砍死妻子後輕生

    2020-08-27 10:59

    foodpanda外送員嗆聲遭毆 快打警力到場防衝突

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播