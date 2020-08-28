國道三號竹田段小客車自燃 2人輕傷

國道三號竹田段發生火燒車意外，（圖:記者葉永騫翻攝）

2020-08-28 10:23:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕國道三號南下424公里竹田段今天凌晨0時32分發生1部自小客車火燒車意外，消防局獲報立即派遣竹田分隊前往灌救，火勢在40分鐘撲滅，駕駛及乘客共2人有燒傷，已送東港安泰醫院救治。

消防局指出，接獲火燒車意外後即出動消防車輛3車5人出勤前往現場，0時45分抵達現場後由帶隊官小隊長高偉福進行搶救，1時13分將火燒車的火勢完全熄滅，現場1男1女，共2名輕傷者意識清醒由竹田分隊救護車送往東港安泰醫院救治，起火原因正進一步調查。

整部車輛被燒成廢鐵（記者葉永騫翻攝）

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