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    恐怖女女戀！為債撕破臉 竟於臉書懸賞逼債

    恐怖女女戀！為債撕破臉竟於臉書懸賞逼債！法官判刑！（記者蔡彰盛攝）

    恐怖女女戀！為債撕破臉竟於臉書懸賞逼債！法官判刑！（記者蔡彰盛攝）

    2020-08-27 13:49:39

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖女女戀！鄭姓女子與蕭姓前女友因債務糾紛，雙方撕破臉，鄭女竟在蕭女臉書公然懸賞逼債，甚至貼出蕭女照片、年籍住址與手機門號等隱私，事後還向法官掰稱這件事是駭客幹的，與她無關，新竹地院依違反個資法重判徒刑5月。

    判決書指出，鄭女原本與蕭女為同性情侶關係，交往期間鄭女買車請蕭女當保人。後來蕭女與同事有糾紛，以致鄭女車輛無端遭毀壞，鄭女因而將車子退回原賣家且須負責賠償，鄭女因認蕭女也應負擔2萬元，為向蕭女索討，竟在去年7月4日於臉書張貼：「幹！出來面對！當初我車被砸、被潑鹽酸因為妳的事情！車子賠償責任應該也要負吧！封鎖我的電話？想躲起來逃避不關妳的事嗎？車子賠償一人一半！請趕快處理吧！」等語，且張貼含有蕭女照片的臉書帳號主頁截圖，及買賣契約載有「擔保人蕭女的出生年月日、住址、行動電話門號」等個人資料照片。

    3天後鄭女又張貼：「各位幫忙分享一下，人有出來有紅包，給你當獎賞。」並再張貼先前貼文截圖及照片。

    鄭女辯稱該臉書帳號並非她在使用，貼文都不是她幹的，且現在駭客這麼多，可能是有人盜用她的照片。

    法官審酌鄭女僅因與前女友有債務糾紛，竟不思以理性途徑解決糾紛，反而在網路上張貼含有被害人個人資料截圖，侵害隱私權，犯後猶未體悟自身違法，迄今未能與被害人和解，因此依違反個資法判刑5月，得易科罰金。

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