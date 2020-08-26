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    8/26 今彩539頭獎開出3注！獎落台北、台中、桃園

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2020-08-26 22:35:13

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月26日）開獎的第109000205期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，由台中市北屯區水湳里中清路二段116號1樓的「宜益彩券行」、桃園市桃園區龍鳳里龍安街88號的「億金彩券行」以及台北市信義區松山路529號的「金順發行」開出；第109000205期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第109000205期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、09、14、15、16、17、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共185注中獎，每注可得500元；肆獎共2050注中獎，每注可得100元。

    第109000205期今彩539中獎號碼為「14、16、21、29、32」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共175注中獎，每注可得2萬元；參獎共6946注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6573注中獎，每注可得50元。

    第109000205期39樂合彩中獎號碼為「14、16、21、29、32」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共292注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9999注中獎，每注可得1125元。

    第109000205期3星彩中獎號碼為「593」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

    第109000205期4星彩中獎號碼為「4814」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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