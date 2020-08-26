涉索賄、施壓市府被起訴 新北市議員陳科名喊冤

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民進黨新北市議員陳科名。（左，資料照）
〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市議員陳科名，涉嫌向違建廠房業者索取賄款，再向新北市政府違章建築拆除大隊施壓關切，新北地檢署今依「違反貪污治罪條例」起訴。對此，陳科名受訪僅說，此事就是「冤枉」，目前已準備上訴，全案也並非三言兩語可完整說明。
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