獨居婦家被強裝「瓦斯防震器」拆不來 付7900元提告也沒用

王姓婦人被業者強迫購買「瓦斯防震器」，但法官裁定沒有違法不罰。示意圖（資料照）

2020-08-26 11:22:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕賈姓男子等人今年2月以宣導「瓦斯防震防災」為名義，到鳳山某社區挨家挨戶拜訪，他們把王姓婦人家中的瓦斯轉接頭安裝成「瓦斯防震器」後，向王婦說「裝上去就拆不下來了」，要王婦付7900元，王「被安裝」後愈想愈氣提告討公道，但法官認定罪證不足，裁定不罰。

判決指出，今年2月間，賈姓男子等5人前往鳳山某社區，以宣導「瓦斯防震防災」為名義挨家挨戶進行拜訪，賈男等人到王婦家中時，把王婦家中原有瓦斯轉接頭安裝成「瓦斯防震器」後，宣導地震來臨時「瓦斯防震器」可有效預防瓦斯外洩避免發生火警。

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當賈男等人宣導完後，王婦無意購買「瓦斯防震器」，她請賈男等人把它拆掉恢復原狀，但賈男等人卻說「這個裝上去就拆不下來了」，要王婦付7900元的材料費和安裝費，獨居的王婦見對方人多勢眾，擔心不買被發生衝突，於是只要掏錢消災。

事後，王婦愈想愈氣，跑到警局提告討公道，警方認為賈男等人的行為已違反社維法68條「強賣物品」，但鳳山簡易庭法官認為，「強賣物品」旨在「維護交易自由且幾近無賴」之行徑才算數，而賈男等人當天到社區推銷宣導，事後也只有王婦1人提告，沒有其他證據證明他們有侵害自由、無賴推銷的行為，因此裁定不罰，可抗告。

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