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    高市易壅塞路口曝光 劉柏良指示增加見警率和執法強度

    高市易壅塞路口曝光警拼改善，警長劉柏良指示增加見警率和執法強度。（記者黃良傑攝）

    高市易壅塞路口曝光警拼改善，警長劉柏良指示增加見警率和執法強度。（記者黃良傑攝）

    2020-08-25 10:37:40

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市較易壅塞路口包括中正、九如交流道匝道，以及中山路與中安、金福路口，大中路與文自路、鼎中路口，一到上、下班尖峰時車流瞬增易塞，警察局劉柏良今晨特地勘查大中路況，動用空拍機掌握高架及平面車道即時車流量，指示對易壅塞路口提高見警率，增派員警、義交疏導，必要時控燈疏導，更要利用科技執法力道，劉局長強調告發只是手段，最終目標是維護民眾行的安全。

    警察局劉柏良今天上午7時15分，率交通大隊長陳文耀親自到大中路現場，勘查交通路況，也出動空拍機監控高架及平面道路，全面掌控、監控市區道路及國道實際交通狀況，並現場提出通盤解決方案。

    交通大隊長陳文耀表示，大中、文自路口為例，因民族路匝道封閉施工，民眾欲上國十高架東行，均需由該處匝道，容易造成附近路段壅塞，可利用今年5月剛開通的新莊路轉翠華端上國十，縮短上班在道路上的寶貴時間。

    劉柏良指示提高壅塞路口的見警率，增派員警、義交疏導，必要時應立即以控燈、指揮方式加強疏處，解決尖峰時段突發性塞車狀況，至於道路的延伸常牽連2個分局轄區，必須要再加強內部的協調性，以及執法上的力道，此外，針對交通工程問題，也應會同工務局、高公局等相關部門橫向合作，務必縮短市民上下班通車時間，讓交通更順暢。

    高市易壅塞路口曝光警拼改善，警長劉柏良指示增加見警率和執法強度。（記者黃良傑攝）

    高市易壅塞路口曝光警拼改善，警長劉柏良指示增加見警率和執法強度。（記者黃良傑攝）

    交通大隊長陳文耀說明改善交通計劃，獲警察局長劉柏良肯定。（記者黃良傑攝）

    交通大隊長陳文耀說明改善交通計劃，獲警察局長劉柏良肯定。（記者黃良傑攝）

    交通大隊出動空拍機，即時有效掌握、監控高架和平面交通路況。（記者黃良傑翻攝）

    交通大隊出動空拍機，即時有效掌握、監控高架和平面交通路況。（記者黃良傑翻攝）

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