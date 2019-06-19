竹北到竹科「交通卡卡」 協控平台最快7月成立

2019-06-19 20:07

〔記者黃美珠／竹縣報導〕為了徹底解決竹北到竹科「交通卡卡」問題，新竹縣、市政府將跟竹科管理局成立「大新竹生活圈交通協控平台」，就目前縣市政府聯手執行的改善計畫，配合科管局本月啟動的AI協控案，以一個月一次的頻率輪流召開研討會議，分進合擊，努力幫助新竹縣鄉親不僅上下班尖峰時間不受塞車之苦，就是離峰的時段，不管平日、假日也都能行走順暢。

新竹縣政府交通旅遊處說，從2017年開始跟新竹市政府合作，共同爭取交通部補助，分3期執行「大新竹運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用計畫」，前2期由市府主政，本週即將上網公告招標的第3期則由縣府主導。

整個計畫就是把竹北通往竹科的經國大橋廊帶上的各個路口，也就是從竹北市光明六路、自強南路起，往南延伸到新竹市慈雲路到埔頂二路交叉口處，利用新增設備蒐集往來車流數據的方式，屆時運用大數據、跟雲端監控等系統，智慧調整號誌、發佈資訊、分流車潮。

第1期市府鎖定「上班」時段執行，結果成功讓竹北往竹科的通勤時間從原來的16分鐘降低為10分鐘；經國橋路段的廊道因此每月減碳27.6公噸，車禍事故也由每月平均9.8件降到8.0件。後續第2期則聚焦放在「下班」時段上，希望讓竹科人回家更省時。

縣府執行的第3期工作目標則針對清晨6點到深夜10點的離峰時段，不論平日或假日，都務必要讓所有用路人行得順暢。

縣府爭取到約2600萬，本週將正式上網公告招標，除了要建置前2期都沒有的「AI路口轉向車流偵測器」等硬體設備，也要規劃整個號誌協控機制。等於一掃過去頭痛醫頭、腳痛醫腳的作法，不僅要追求讓壅塞路段能及時被分散車流，也要努力透過AI偵測和大數據分析，讓替代道路不會因為轉向的車流而另外出現瓶頸。

不過，縣府交旅處直言，縣、市雙方的努力，在進入竹科後卻因園區內的車流紓解不及，還是會有回堵現象而致成效打折。

縣府日前特別邀請科管局、新竹市府一起開會研商這個盲點，建議園區的智慧交控AI計畫能加入縣市的整合連控，3方就此成立交通協控平台，結果獲得科管局認同，最快將在7月成立且召開首次會議，期待這個以改善竹科上下班通勤交通效率為主的計畫，最後連非園區上班族也能有感。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法