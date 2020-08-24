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    天天打到流血2歲童遭虐死 法院重判冷血父母

    示意圖。

    示意圖。

    2020-08-24 12:13:08

    ［記者何宗翰／台中報導］台中市一名2歲男童長期遭親生父母虐待，以衣架毆打，氣球繩綑綁手腕至流血，洗澡時還以蓮蓬頭毆打、頭撞洗手台等，去年11月被虐致死，2人犯後皆不認罪，還將過錯推給男童，台中地院依家庭暴力防制法之傷害致死等罪，判邱姓父親有期徒刑15年，王姓母親依成年人共同故意對兒童犯違背法令而遺棄致死罪，判刑8年4月。

    起訴書指出，男童為邱姓男子（25歲）與王姓女子（42歲）的第3個親生兒子（2人已離婚，但同居中），男童出生後，因2人經濟狀況不佳，2016年間將男童交由家防中心安置寄養，去年9月20日結束安置，接回照顧扶養，但男童因還不習慣環境，常向邱男反映想回安置家庭，邱男因此惱怒而凌虐男童。

    檢警調查，從去年10月初到11月17日間，邱男以氣球繩綑綁男童雙手至少4次、最長曾長達3小時，直到男童掙扎流血才鬆綁，幾乎每天持鐵製衣架打男童背部、鼠蹊部等，用腳踩男童背部、腹部、屁股等處。

    最嚴重的是，邱男為男童洗澡時會持蓮蓬頭或徒手毆打男童背部或膝蓋，導致他撞擊洗手台、再反彈撞擊牆壁，前額、臉部、後腦勺及背部幾乎每天受撞擊。去年11月16日晚間，邱男毆打男童至短暫昏迷休克，隔天邱男再度虐待他，導致男童進食間因腦出血昏倒，邱男卻還以吹風機吹男童的胸部、臉部，男童因反覆受虐死亡。

    法官認為，男童返回原生家庭本應享有天倫之樂，父母應是他幼兒期間最重要的依賴對象、無可取代，對成長發育有關鍵性影響，王女為幼保系畢業，清楚如何採取適當管教或醫療，卻放任邱男虐童，從未帶男童就醫，甚至取消家防中心訪視，導致其身心遭受巨大傷害，犯罪手段惡劣，在法庭上還否認犯行，將過錯全推給男童，因此判邱男15年、王女8年4月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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