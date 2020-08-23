獨家》人夫元配小三共240歲 偷吃長達45年判賠定讞

高雄高分院審理婚外情案，人夫、配偶和小三高達240歲。（記者鮑建信攝）

2020-08-23 23:31:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄高分院審理婚外情長達45年民事官司，85歲呂翁為了傳宗接代外遇，小三並幫他生了2名兒子，原告、被告3人年齡共240餘歲，呂妻求償200萬元，法官判決人夫和小三連帶賠償50萬元定讞。

呂婦告訴承辦法官，她1963年結婚，隔年生下女兒，第2胎卻難產，被迫拿掉子宮無生育，但其夫竟以無法傳宗接代為由，在外與數名女子發生性關係，並在1975年間與徐女生下一名兒子。

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2、3年後，其夫又與翁女連續生下2名兒子，並辦妥認領手續。又說，其夫和翁女出雙入對，毫不避諱，並於1993至2003年底在中國大陸一起經營公司，翁女一家生活費，均由其夫負擔，逢年過節時亦都邀約翁姓母子到家裡一起吃飯過節。

呂婦指出，其夫大男人主義、個性強悍，要求她配合與翁一家出遊合照或互動，她僅能被動聽從、隱忍，絕無同意或允許之意，並說，其夫認領翁女小孩後，她始知姦情，因考量家庭破碎對女兒不利，因而默默忍受多年，要求其夫和翁女連帶賠償2百萬元精神撫慰金。

呂翁則指出，身為家族長孫，在50年前傳宗接代觀念仍十分濃厚，及承受父、祖及家族重大壓力情況下，不得已與翁女交往，並立刻向妻子坦誠，為顧及其妻感受，多年來少與翁女相處，也從未在翁女住處過夜。

呂翁又聲稱，其妻了解他的苦衷，所以同意他和翁女交往，小孩認祖歸宗後，翁女並稱呼其妻大姊，2名兒子也經常到家裡探望他和妻子，叫妻子大媽，小孩結婚時婚禮當日，夫妻倆擔任主婚人，一起接受兒子、媳婦敬茶，並上台高歌，甚至與小孩的配偶一同出遊，足以證明其妻已容認及宥恕被告2人之交往生子。

1、2審法院指出，據最高法院判決參照，惟夫妻之一方對於其配偶與人通姦，事後宥恕，須有寬容其行為而願繼續維持婚姻生活之感情表示，始足當之；不得僅以其知悉配偶與人通姦而聽任之，即認其已為宥恕。

合議庭調查，據被告等人提供出遊等觀看，原告多面無表情，縱面露笑容，亦可能係因出遊、婚慶、聚會的歡樂情境所致，縱使原告擔任婚禮主婚人，亦可能是因長幼禮節之故，不能就此認定她明示或默示，而認同被告2人交往，並審酌兩造經濟狀況等情形，認為被告2人賠償50萬元比較合理。

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