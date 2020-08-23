查獲中國油料補給船 澎湖海巡隊切斷越界漁船補給線

澎湖海巡隊查獲中國油料補給船，阻斷越界作業中國漁船油料補給線。（記者劉禹慶攝）

2020-08-23 17:48:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國海洋伏季伏漁期結束，沿岸漁船傾巢而出，澎湖海域將首當其衝，澎湖海巡隊執行「護永專案-威力取締」專案，今日上午在貓嶼發現中國「無船名」油料補給船，經廣播多次停俥受檢拒不停船，採緊追及強靠將船押返馬公偵辦。

船查扣 人先送烏崁隔離14天

澎湖海巡隊調查指出，3539艇今日10時05分在貓嶼西南18.9浬海域，發現中國「無船名」油料補給船，越界進入我國限制水域航行未作業，經廣播多次命其停俥受檢，均拒不停船，該艇遂採取緊追及強靠登檢該陸船，將該船押返馬公偵辦，並配合衛生局、防疫檢疫局人員進行中國漁船消毒作業及船員相關檢疫措施，確保防疫無漏洞。

請繼續往下閱讀...

帶案扣回馬公隊部後，查獲蔡姓船長等5人，經查船上為空載，亦無牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。海巡人員蒐證影帶顯示該船越界罪證確鑿，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」扣留查處。

船身故意不寫船名 船長辯稱：船是新買的

由於中國目前是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、非洲豬瘟及牛節結疹疫區，所以自8月起查扣中國漁船，船員先行送往烏崁安置隔離14天再行製作筆錄。

另外，蔡姓船長宣稱船名為興順66號，因新購入尚未過戶，所以船首及船尾都無船名，此次出海是為了拖救另一艘船隻，但船長說法馬上被3539艇長羅智鴻打臉，由雷達螢幕可看出，在25-30浬可以看到數艘大型油輪停泊，懷疑這些油料補給船就是小蜜蜂，伺機運補油輪的油，運送給越界作業的中國漁船，還刻意塗抹船名掩人耳目。

由於中國疫情頻傳，因此查扣中國漁船防疫動作不能少。（記者劉禹慶攝）

中國油料補給船擔任小蜜蜂角色，將油料送往四處越界的中國漁船。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法