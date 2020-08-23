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    貼臉「10公分」近看裸睡女下體、自白「偷舔」 保全員被判刑6月

    擔任保全的蔡姓男子去年到女性友人家中搬聖誕樹飾品，卻發現女方在房內裸睡，竟色心大發拿手機燈光照看女方身體，還將頭埋入其雙腿間，以「10公分」超近距離欣賞其下體，事後還假好心提醒女方別裸睡，自白看過其裸體及「妊娠紋」而挨告；高等法院考量雙方已達成40萬元和解，判蔡男6月徒刑，緩刑2年。（示意照）

    擔任保全的蔡姓男子去年到女性友人家中搬聖誕樹飾品，卻發現女方在房內裸睡，竟色心大發拿手機燈光照看女方身體，還將頭埋入其雙腿間，以「10公分」超近距離欣賞其下體，事後還假好心提醒女方別裸睡，自白看過其裸體及「妊娠紋」而挨告；高等法院考量雙方已達成40萬元和解，判蔡男6月徒刑，緩刑2年。（示意照）

    2020-08-23 11:52:18

    〔記者錢利忠／台北報導〕擔任保全的蔡姓男子去年到女性友人家中搬聖誕樹飾品，卻發現女方在房內裸睡，竟色心大發拿手機燈光照看女方身體，還將頭埋入其雙腿間，以「10公分」超近距離欣賞其下體，事後還假好心提醒女方別裸睡，自白看過其裸體及「妊娠紋」而挨告；高等法院考量雙方已達成40萬元和解，判蔡男6月徒刑，緩刑2年。

    女方指控，蔡男去年初網購1顆聖誕樹寄到她家，她請蔡男到她家搬走，蔡男白天進她家門，當時她因吃完安眠藥，仍在房內裸體熟睡，蔡男竟趁機開啟手機的手電筒模式，照看她的身體，還知道她有妊娠紋，顯然把她的全身看得很「細微」。

    女方指出，她原先不知道蔡男的惡行，直到事發後1星期，蔡男竟主動傳訊息告訴她這件事，假好心提醒她要「防狼」、不要裸睡，還自白描述曾趁她裸睡時，看到她的乳房、私處、肚子及妊娠紋，蔡男疑似想嚇她，甚至自白指出「我用手指去打開私處，舌頭還進去舔」。

    蔡男到案後承認曾偷看女方的身體，但否認曾侵犯女方的下體，辯稱他是為了提醒女方要關門睡覺，才故意用一些比較噁心的用語，想藉此讓女方心生警惕。

    高院考量沒有其他事證能證明蔡男曾侵犯女方的下體，無法僅憑蔡男所傳的訊息內容推論入罪，但蔡男乘女方熟睡不知抗拒之際，掀開女方的棉被，以手機燈光照射並近距離觀看女方的私密處，藉以滿足其性慾，確已侵害女方的性自主權。

    蔡男經新北地檢署依乘機猥褻罪起訴後，一審新北地院原判蔡男7月徒刑；經上訴二審，雙方達成40萬元和解，女方也同意讓蔡男獲得緩刑，使其有自新的機會，考量蔡男經此次教訓後，應無再犯之虞，因此改判刑6月、緩刑2年。

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