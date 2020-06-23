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渣男綁女拍裸照又硬上性侵 還逼她向錢莊借錢起訴

陳姓男子因與A女產生糾紛，竟夥同李姓男子等人，把她強押上車，予以拘禁綑綁毆打，逼她向貸款公司借10萬元賠償，並持手機拍攝她全裸畫面，李男還趁機伸出狼爪，撫摸A女胸部，強逼口交，最後甚至性侵得逞。（示意圖）

陳姓男子因與A女產生糾紛，竟夥同李姓男子等人，把她強押上車，予以拘禁綑綁毆打，逼她向貸款公司借10萬元賠償，並持手機拍攝她全裸畫面，李男還趁機伸出狼爪，撫摸A女胸部，強逼口交，最後甚至性侵得逞。（示意圖）

2020-06-23 11:39:02

〔記者王定傳／新北報導〕今年間，陳姓男子因與A女產生糾紛，竟夥同李姓男子等人，把她強押上車，予以綑綁毆打，逼她向貸款公司借10萬元賠償，並持手機拍攝她全裸畫面，李男還趁機伸出狼爪，撫摸A女胸部，強逼口交，甚至性侵得逞，新北地檢署今依強盜強制性交、加重強盜未遂等罪嫌，將陳男等4人起訴。

檢警調查，今年4月19日，陳男找來李男等多名男子及少年，把A女強押上車，載往烏來山區後，命她脫光全身衣物，將A女的雙手反綁，再持手機錄影；李男還趁此時，偷捏A女胸部，還抓她頭撞路燈鐵桿。

隔日凌晨，眾人又威脅A女拿出10萬元作為賠償，並要她到貸款公司小額借款，但因A女未備齊文件而未遂。

怎料，李男趁獨自看守A女之際，竟又伸出狼爪，強逼A女口交，最後甚至硬上性侵，再把她押回陳男住處。

陳男等人再拿膠帶封住A女嘴巴，反綁手部，持衣架、皮帶毆打A女，並恫嚇：「如果借不到錢就死定了，敢亂跑就讓妳斷手斷腳」，隨後又押她去借錢，貸款公司老闆察覺怪異，叫車並支付車資，幫A女逃脫。

眾人仍不罷手，尾隨A女，趁她下車之際，強押上車，帶往新北市中和觀音寺旁空地，拿長桿、高爾夫球棒，把A女打到遍體鱗傷；由於有民眾目擊A女被強押上車，報警處理，警方調閱監視器追緝，趕赴現場，將眾人逮捕。

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