小王想甩人 情婦「放大絕」拿淫照告他性侵96次

阿芳指控阿強性侵她共96次，還提出兩人不雅淫穢照片當證據，法官卻發現，阿芳於照片中面帶微笑，且被性侵害後，還打電話給阿強高達308次，依誣告罪判處阿芳3月徒刑，宣告緩刑3年。（情境照）

2020-06-23 06:01:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣有夫之婦阿芳，與已婚男子阿強通姦，阿強卻無法忍受阿芳的脾氣，兩人交往1年餘，阿強決定要「甩掉」阿芳，不料，心有不甘的阿芳，卻一再跟蹤圍堵阿強，上演一哭二鬧三上吊的戲碼，阿強被逼得聲請民事保護令，阿芳見郎心難以挽回，「放大絕」提出性侵害告訴，指控阿強性侵她共96次，她還提出兩人不雅淫穢照片當證據，法官卻發現，阿芳於照片中面帶微笑，且被性侵害後，還打電話給阿強高達308次，依誣告罪判處阿芳3月徒刑，宣告緩刑3年。

判決書指出，皆已婚的阿強與阿芳（化名），兩人在2017年7月起多次發生性關係，雙方交往1年又4個月，阿強無法忍受阿芳的脾氣，他又剛好車禍住院，就此機會提出分手，阿芳卻不甘心，在阿強出院後，多次跟蹤阿強，上演一哭二鬧三上吊戲碼，還當著眾人面前怒罵阿強，連阿強的女兒與朋友，都曾目睹阿芳跟蹤、攔堵與痛罵阿強的鬧劇。

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阿強迫於無奈，於2018年12月向彰化地院聲請保護令獲准，法院裁定阿芳不得騷擾、跟蹤阿強，必須遠離阿強住處100公尺，阿芳見情夫不願回心轉意，遂拿著兩團衛生紙與數根毛髮，指控阿強性侵害。

她指控說，阿強於2017年7月，假借邀約唱歌，持刀將她性侵害得逞，性侵害時還拍攝不雅照，再傳到她的手機，藉此恐嚇她不得聲張，又再以此威脅她逞慾，共計性侵達96次。

彰化地院裁定阿強不起訴，阿芳提出再議，高等檢察署台中分署駁回，彰化地檢署反而將阿芳提起誣告罪公訴，台中高分院認為，阿芳提出的照片證物，是她被性侵害時，由阿強拍攝而得，照片中的阿芳卻是面帶微笑，另外，兩人行動電話通聯紀錄顯示，2018年2月至5月，阿芳打電話給阿強高達308次，阿強僅打給阿芳50次，阿芳如果是被阿強性侵害，又豈會密集打電話給阿強？法官據此認定阿芳誣告，不過，考量阿芳在法院審理時坦承誣告，有悔悟且無再犯之虞，輕判徒刑3月，宣告緩刑3年，條件是提供120小時義務勞役服務。

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